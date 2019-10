BiblioCommunity: i nuovi corsi nelle biblioteche del VCO

Sono stati gli stessi docenti ad illustrare al pubblico le proposte per l'autunno 2019, che si svolgeranno a Verbania, Gravellona Toce, Stresa, Bognanco e alla biblioteca di Meina, da pochi mesi entrata nel sistema bibliotecario del VCO.Come sempre, l’offerta è ampia e diversificata: si va dai corsi di lingue (spagnolo, inglese, tedesco, russo e arabo) ai laboratori creativi di teatro, cabaret, pittura, argilla, ai percorsi di degustazione del vino. Non mancano tante opportunità per i bambini, dal teatro alla scienza e ai laboratori con la natura.Ecco l’elenco completo dei corsi.A Verbania: Family Shiatzu, Pittura giapponese, Spiritualità ebraica, Floriterapia australiana, Teatro, Clowning, Viaggio alla scoperta nel Far West, Argilla, Conoscere il vino, Spagnolo (livello base, base+1), Tedesco (base+1), Russo (base+1), Parlare del passato in inglese (base+1), Conversazione inglese (base e intermedio), Ted Talk: laboratorio di conversazione in inglese, Arabo (base), Teatro per ragazzi 6-9 anni, Teatro per ragazzi 9-14 anni, Mani in pasta per ragazzi 6-10 anni, La scienza in biblioteca, Laboratorio di argomentazione per ragazzi 15-19 anni, Gruppo di lettura, Coccole e filastrocche per bambini 0-9 mesi, Gruppo di lettura filosofico, Biblioknit caféA Gravellona Toce: Recitazione under 99, Storia locale, Dalla vigna all’abbinamento, Laboratori natalizi per bambini, Recitazione under 18, Gruppo di letturaA Stresa: Cabaret, Kundalini Yoga, Reiki, Ginnastica dolce, Manualità creativa, La società informatica, Espressività teatrale, percorsi di benessere, Orti e giardini, Do you speak english (livello base, base+1), Musicoterapia per bambini da 6 a 9 anni, Laboratorio con la natura 6-9 anni, La combriccola dei lettoriA Meina: Chitarra moderna per tutti, Armonia e teoria di musica moderna, Conoscere gli scacchi, Conversazione in inglese per ragazzi 11-14 anni, English happy hourA Bognanco: Leggere rinforza (incontri di lettura per giovani e adulti).Alcuni corsi sono a partecipazione gratuita, altri prevedono una quota di iscrizione fra € 50 e € 150, a seconda del tipo di corso e della durata.