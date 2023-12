Baveno eventi e manifestazioni dal 20 dicembre al 13 gennaio

PASSEGGIANDO TRA I PRESEPIDa venerdì 8 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024Romanico, Roncaro, Oltrefiume, Loita, centro storico di BavenoEsposizione di presepi curiosi e tradizionali realizzati nei luoghi più suggestivi, lungo le vie e nei cortili dei piccoli e caratteristici borghi di Romanico, Roncaro, Oltrefiume, presso il lavatoio e l'oratorio di San Fermo a Loita e nel centro di Baveno.Visita libera e gratuita fino a domenica 7 gennaio 2024.BABBO NATALE ARRIVA A FERIOLODomenica 24 dicembre alle ore 18.30Sagrato della Chiesa San CarloIl Comitato festeggiamenti feriolese è felice di invitarvi all'arrivo di Babbo Natale accompagnato dai suoi elfi carico di doni!Ad attendervi anche un rinfresco offerto dall'Associazione Genitori Bambini di Feriolo.In caso di maltempo i doni saranno consegnati all'interno della chiesa.Partecipazione libera e gratuita.Organizzazione a cura del Comitato Festeggiamenti Feriolese.BABBO NATALE ARRIVA DAL LAGODomenica 24 dicembre, ore 20.30Piazza IV NovembreAnche quest'anno la tradizione si rinnova: Babbo Natale arriverà a Baveno dall'Isola Superiore a bordo del tipico burchiello!Ad attenderlo in piazza IV Novembre una candida nevicata e l'accompagnamento del Corpo Musicale di Baveno.Cioccolata e vin brûlé per tutti a cura di A.N.A. gruppo di Baveno, sezione Intra.Partecipazione libera e gratuita.Organizzazione a cura della Città di Baveno, Associazioni e Comitato festeggiamenti di Oltrefiume.BABBO NATALE ARRIVA A CASA TUA?Domenica 24 dicembre, ore 21.30Baveno e borghi delle frazioniServizio distribuzione doni a cura di C.R.I. Baveno.Per informazioni:Mail: gabriele.baldan@piemonte.cri.it - Whatsapp: 371 5175396.Organizzazione a cura di Croce Rossa Italiana Comitato di Baveno.ARRIVA LA BEFANAVenerdì 5 gennaio 2024, ore 20.30Piazza G. Mazzini, OltrefiumeTutti, grandi e piccini, attendono con curiosità l'arrivo della Befana, che dona tante colorate calzine ricche di buonissime caramelle con i suoi aiutanti: Omino Bianco e Omino Nero.Cioccolata e vin brûlé per tutti a cura di A.N.A. gruppo di Baveno, sezione Intra.Partecipazione libera e gratuita.Organizzazione a cura di Comitato festeggiamenti Oltrefiume e A.N.A. gruppo Baveno, sezione Intra.ARRIVA LA BEFANA DAL LAGOSabato 6 gennaio 2024, ore 18.00Sagrato della Chiesa San CarloLa Befana vien dal lago sulla barca illuminata...cioccolata, vin brûlé e tanti dolci porta a te!Partecipazione libera e gratuita.In caso di maltempo la Befana visiterà, casa per casa, i bambini e le bambine di Feriolo.Organizzazione a cura di Associazione Genitori Bambini di Feriolo.UNI 3: CORSI IN PARTENZA A INIZIO GENNAIO-IMMAGINE: dal foto-ritocco all'intelligenza artificialeDa martedì 9 gennaio a martedì 20 febbraio, ore 18.00-19.30Il corso sarà tenuto dal docente Samuel Piana. Il costo d’iscrizione è di € 27,00 intero / € 23,00 ridotto con iscrizione a più corsi. Per le lezioni sarà necessario portare il proprio PC portatile.-Lungo la Via Francisca 2Da mercoledì 10 gennaio a mercoledì 14 febbraio, ore 14.30-16.30Il corso sarà tenuto dalla docente Marilena Roversi. Il costo d’iscrizione è di € 36,00 intero / € 27,00 ridotto con iscrizione a più corsi.-Inglese livello base +1Da mercoledì 10 gennaio a mercoledì 21 febbraio, ore 17.30-19.30Il corso sarà tenuto dalla docente Barbara Polli. Il costo d’iscrizione è di € 74,00 intero / € 65,00 ridotto con iscrizione a più corsi.-Tedesco livello baseDa mercoledì 10 gennaio a mercoledì 21 febbraio, ore 20.30-22.30Il corso sarà tenuto dalla docente Barbara Polli. Il costo d’iscrizione è di € 74,00 intero / € 65,00 ridotto con iscrizione a più corsi.INFORMAZIONI e ISCRIZIONI da effettuarsi almeno 4 giorni prima dell'inizio di ogni corso:Biblioteca Civica di Baveno Piazza della Chiesa, 8tel. 0323 925120 - e-mail baveno@bibliotechevco.it - sito web www.bavenoturismo.itIN SCENA A... BAVENO: "NON MI DIRE TE L'HO DETTO"Sabato 13 gennaio 2024, ore 21.00Centro Culturale Nostr@domusSpettacolo teatrale "Non mi dire te l'ho detto" di Paolo Caiazzo. Compagnia "PMS Teatro" di Messina.Un’esilarante commedia che dipinge l’amore attraverso social, una serata di equivoci, di battute veloci, gag e intrecci ingarbugliati e comici.Biglietti: €12 singolo spettacoloInfo e prenotazioni:Amici per un sogno 351.9707852 - amiciperunsogno@gmail.com - www.amiciperunsogno.comUfficio Turismo e Cultura 0323 924632 - info@bavenoturismo.it - www.bavenoturismo.itOrganizzazione a cura dell’Associazione culturale Amici per un sogno con la Città di Baveno.