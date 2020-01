CNA su sicurezza sul lavoro

CNA Piemonte Nord, con il responsabile sindacale del VCO dottor Mauro Bendotti, ha partecipato all’incontro sulla Sicurezza sul lavoro convocata questa mattina, mercoledì 15 gennaio, dal Prefetto di Verbania dottor Olita, con le altre parti sociali, in seguito al grave incidente costato la vita a un giovane operaio, nei giorni scorsi.



“Ringraziamo il Prefetto per la tempestività con cui ha convocato la riunione e per averci coinvolti – ha dichiarato il direttore dell’Associazione Medina – perché il tema della sicurezza ci trova particolarmente attenti e sensibili. La nostra Associazione sa bene che le nostre imprese sono luoghi dove titolari e soci operano a stretto contatto con i loro collaboratori e sono esposti agli stessi rischi.



La nostra struttura è quotidianamente impegnata per accrescere la cultura della sicurezza tra le imprese, in stretta collaborazione con gli enti preposti ai controlli e alle verifiche, attraverso i corsi di formazione che eroghiamo, l’assistenza e la consulenza che forniamo, per aiutare le imprese a rispettare le normative vigenti e prevenire i pericoli di infortunio.



Apprezziamo la sollecitudine del Prefetto e cogliamo questa occasione per rimarcare la disponibilità di CNA Piemonte Nord a collaborare per ogni iniziativa che la Prefettura vorrà organizzare per l’affermazione e la diffusione delle cultura della sicurezza. CNA è disponibile a far parte del tavolo tecnico proposto tra le parti sociali e gli enti e garantisce il suo impegno a tenere alta l’attenzione degli artigiani e degli imprenditori affinché nessuno debba più perdere la vita sul lavoro”.