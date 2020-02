"Che Bolle" a Villa Giulia

Siamo alla 4° edizione dopo il successo delle precedenti tenutesi ad Orta ( palazzo Ubertini) Arona ( Castello DAL POZZO), Varese ( Villa PORRO PIRELLI), in tutte le edizioni c’è stata una grande affluenza di pubblico di appassionati e di operatori del settore che si sono ritrovati per scoprire le proposte enogastronomiche presentate.Verbania Che Bolle è una manifestazione enogastronomica con una particolare attenzione per le "bollicine" Un evento unico e aperto a tutti gli amanti del buon vino e della buona tavola per incontrare in una incantevole Location ( VILLA GIULIA) il meglio della produzione spumantistica italiana, oltre ad una selezione di prodotti gastronomici e partner del settore.Lunedì 2 Marzo è prevista la giornata di dedicata per gli “ADDETTI AI LAVORI” per prestare più attenzione a chi dei piaceri della tavola ne fa un'arte e un lavoro.Un tour fatto di bollicine un calice alla volta per assaporare e conoscere le tipicità e le eccellenze proposte dalle numerose cantine presenti e conoscere vitigni dalle piccole realtà emergenti a quelle già affermate.All’evento saranno presenti 40 cantine , 200 etichette e oltre 10 partner del mondo Horeca,Le scorse edizioni hanno visto partecipare oltre 500 persone nei due gironi di evento tra pubblico e Operatori.L’evento si terrà Domenica 1 Marzo ore 11:00 alle ore 21:00 e Lunedì 2 Marzo dalle ore 10:00 alle ore 16:00, pressoVILLA GIULIA Corso Zanitello angolo Via Vittorio Veneto, 28922 Pallanza VB.