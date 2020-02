Preioni: "cure di serie A per tutti"

A tutti i cittadini del Vco offriremo cure di serie A, e a tutti chiediamo di collaborare per il bene comune, anziché continuare ad alzare muri. Verbano, Cusio e Ossola godono della stessa dignità, per cui da parte nostra c'è la ferma intenzione di offrire ai cittadini delle tre aree, valli comprese, le migliori cure sanitarie possibili. Il modello che seguiamo è quello vincente offerto dal Veneto e dalla Lombardia. Siamo contenti se si aprirà un dialogo, ma siamo convinti della bontà del nostro progetto.



Proseguiremo dunque in questa direzione, convinti, peraltro, che Verbania ne vedrà subito i benefici. Realizzeremo il nuovo ospedale con fondi Inail nella piana tra Domodossola e Villadossola, e potenzieremo il Castelli di Verbania grazie all'emergenza per ictus e infarti e un polo specialistico, preferibilmente oncologico, con un partner privato minoritario e convenzionato con il pubblico. Per quanto riguarda Omegna miglioreremo il Coq con attività di traumatologia. Ma non solo questo. Concordiamo sulla necessità di implementare il numero di autoambulanze medicalizzate, di avere a disposizione piazzole per i voli notturni dei mezzi di soccorso, e di dare sfogo nelle valli decentrate alla medicina territoriale con diagnostica.



E' utile ricordare, anche, che questa amministrazione regionale si è trovata a fare i conti con un bilancio del settore sanità che era deficitario, lascito del governo precedente. Il primo obiettivo è stato, dunque, evitare un nuovo Commissariamento da parte del Governo. Dobbiamo ringraziare l'assessore che con grande impegno ha messo a posto i conti. Il Vco è ora Asl virtuosa".