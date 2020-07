Bicincittà incontra Assessori verbanesi

In data 13.07 si è svolto presso la sede dell’Ufficio Tecnico di Verbania un incontro con gli assessori Margaroli e Rabaini sui temi della riqualificazione del litorale e del percorso ciclo pedonale di Via Vittorio Veneto.



Per la prima volta si è parlato di pianificazione e programmazione per attivare una politica di mobilità lenta urbana ed una tutela e valorizzazione del litorale uscendo dalla logica degli interventi spot.



Molte le convergenze sugli obiettivi, ampie le condivisioni di metodo e grande la nostra disponibilità a collaborare.



Lunga è la strada per poter definire Verbania bike friendly ma la direzione sembra essere quella giusta. Ci aspettiamo a breve la partenza ed il confronto pubblico su un Piano Urbano per la Mobilità Ciclistica e l’avvio di una Programmazione Pluriennale

per attuarlo.



L’associazione BICINCITTA’ metterà a disposizione di tutti quanto già elaborato per promuovere un dibattito pubblico sui temi in campo per facilitare l’elaborazione di un Piano organico da parte del Comune.



Nonostante le difficoltà economiche del momento ed i temi complessi e delicati, auguriamo all’Amministrazione buon lavoro.