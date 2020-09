Festival Agorà – cultura per la vita quotidiana

La tematica di quest'anno avrà come titolo “Il tempo futuro”. Sarà un’occasione per riflettere sul tempo futuro osservando il tempo presente e il momento di crisi che l'umanità sta attraversando.Le conferenze si svolgeranno presso il Forum di Omegna: Parco Pasquale Maulini, 1, 28887 Omegna VB.Per motivi di sicurezza sanitaria occorre la prenotazione inviando una mail a: omegnacultura@gmail.com indicando nome cognome e cellulare.Venerdì 11 settembre:Ore 18.00: Maura Gancitano, fondatrice con Andrea Colamedici del progetto Tlon: scuola permanente di filosofia e immaginazione, inizierà la rassegna con “Il futuro dell'umano tra performance e meraviglia”.Ore 21.00: l'antropologo Marco Aime interverrà con “Per non morire di sviluppo”.Sabato 12 settembre:Ore 10.30: in aperto dialogo, il teologo Giannino Piana, il neurologo Giorgio Sandrini e il filosofo Walter Minella parleranno di “Pandemia e futuro. Una riflessione etica”.Ore 15.00: il fisico, docente dell'Università di Pavia, Elio Giroletti parlerà nel suo intervento de “Il tempo fisico: che tempo è?”Ore 21.00: lo psicologo Matteo Lancini interverrà su “Cosa serve ai nostri ragazzi: consegnare il futuro agli adolescenti”.Domenica 13 settembre:Ore 10.30: il filosofo youtuber Matteo Saudino (BarbaSophia) interverrà con “Giordano Bruno e Baruch Spinoza: due sguardi sul futuro”.Ore 14.30: Francesca R. Recchia Luciani, prof.ssa Ordinaria di Storia della Filosofia Università di Bari Aldo Moro, parlerà di “Il futuro (in) remoto delle donne: ripensare il tempo, il corpo, la biosfera”.Ore 17.00: Enrica Lisciani-Petrini, prof.ssa Ordinaria di Filosofia Teoretica dell’Università degli Studi di Salerno, concluderà la rassegna con “Il tempo si dice in molti modi. Un excursus fra filosofia, scienza e arte”.Ore 21.00: spettacolo musicale – Francesco BacciniLa Società Filosofica Italiana sez VCO ringrazia per l’opportunità di collaborazione l’assessore alla Cultura della Città di Omegna Sara Rubinelli.