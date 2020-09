RSA: botta e risposta PD e Lega

Partito Democratico VCO:



Le Residenze per Anziani abbandonate dalla Regione Piemonte. Aumentano le liste d’attesa e diminuiscono gli inserimenti. Un grave danno per le nostre comunità.



Il contenuto della lettera inviata dalle dieci Residenze per Anziani (RSA) del nostro territorio ai vertici ASL di inizio agosto era chiara: ci avete lasciato soli nella gestione dell’emergenza. Ma tra i tanti temi sollevati nella lettera un’altro era, ed è, è cruciale: i nuovi ingressi nelle strutture e le liste di attesa.

Infatti sono oltre mille gli inserimenti in meno nei primi otto mesi del 2020 rispetto al 2019 in tutta la regione Piemonte, in convenzione con le Asl. Ora però non si può continuare così. Se prima era una questione di gestione dell’emergenza, ora appare una scusa per risparmiare soldi da parte della regione Piemonte sulla pelle dei nostri anziani e delle loro famiglie.

Infatti meno inserimenti di anziani nelle Residenze si traducono in meno soldi versati alle RSA convenzionate dalla regione Piemonte: i calcoli del gruppo PD in Regione segnalano circa trenta milioni di euro (su base annuale) in meno alle RSA dalla Regione dovuti ai meno inserimenti e, purtroppo, anche ai decessi per Covid .

Meno inserimenti significa, purtroppo, che le liste di attesa aumentano. Un duro colpo per quelle famiglie che meritano di avere un servizio efficiente di aiuto e supporto ai propri anziani, dopo anni di sacrifici.

E meno anziani nelle RSA vuol dire anche mettere in difficoltà economica le stesse Residenze che contano ora su minore risorse, mettendo a rischio la loro sopravvivenza, ma anche e soprattutto causando la diminuzione di servizi, perché avendo meno ospiti vengono ridotte le ore di assistenza e l'assistenza ne viene pesantemente penalizzata.

Su questo la Regione tace e non muove un dito, "risparmia" soldi sulla pelle dei nostri anziani.

La regione Piemonte e la Giunta di centro destra, e i suoi esponenti locali, devono invertire al più presto la rotta, muovendosi velocemente per l’attivazione dei nuovi inserimenti in convenzione con le Asl, per diminuire le liste di attesa e aiutare le RSA e le famiglie.



Alice De Ambrogi

Segretaria Provinciale VCO



Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni



“Affermazioni non veritiere dal Pd”. Chiamato in causa sul presunto abbandono delle Rsa del Vco da parte della Regione, il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni interviene per fare chiarezza. “Falso che si stiano risparmiando soldi sulla sanità e che sia venuta meno l’attenzione nei confronti degli anziani. Semmai, è proprio il contrario. L’assessore Caucino lavora gomito a gomito con tutti e lo fa quotidianamente con scrupolo, attenzione e coscienza. Questa amministrazione regionale non ha posto alcuna limitazione di carattere economico all’inserimento di ospiti nelle strutture piemontesi. Constatiamo nuovamente la volontà polemica e demagogica del Pd, valutato che la nostra regione si è dimostrata - e si sta dimostrando tuttora - tra le più virtuose nella lotta alla pandemia”.



“Stiamo seguendo da vicino - prosegue Preioni - il dibattito scaturito dall’appello lanciato dai vertici delle case di riposo del Vco. I nodi sul tappeto sono diversi, e riguardano chi e con quali modalità fa i tamponi a ospiti e personale, chi deve acquistare i dispositivi di protezione, a che punto sono stoccaggio di ossigeno suppletivo e approvvigionamento di medicinali anti Covid, ma è bene ricordare che la Regione si occupa in primis del sistema sanitario piemontese e dei suoi circa 55mila operatori che sono medici e infermieri ospedalieri, mentre le Rsa sono strutture per anziani gestite e monitorate direttamente dai loro direttori sanitari. Non dobbiamo dimenticarci - afferma Preioni - che stiamo parlando di residenze private”.



“Per quanto riguarda il Gruppo Lega – conclude Preioni – l'attenzione per l'emergenza socio sanitaria e l’attuazione di tutti i protocolli non viene certo meno. Anzi, in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico si fa di giorno in giorno più importante, visto che tutte le categorie lavorative hanno la necessità di riprendere in sicurezza la loro marcia".



Nota del Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni.