Presidio Ambientalisti per piana di Fondotoce

Parco Nazionale Val Grande – allargamento dei confini- proposta di centro divisita e di promozione in Comune di Verbania, Piano Grande di Fondotoce.Comune di Verbania – adozione di variante urbanistica proposta da Malù srl relativi ad ampliamenti e nuove strutture turistico/ricettive/sportive e per il tempo libero.



Le associazioni qui firmatarie avevano prodotto, nel corso del mese del maggio scorso, una articolata proposta per un nuovo modello turistico di cui si chiedeva che il Comune di Verbania se ne facesse carico nell’occasione del prossimo previsto allargamento dei confini del Parco Nazionale Val Grande all’interno del suo territorio.



Questo progetto vedeva al centro la trasformazione d’uso della “Cascina”del Piano Grande di Fondotoce con la previsione di realizzarvi una struttura pubblica per la promozione, la divulgazione, la fornitura di servizi informativi e logistici utiliper indirizzare e accompagnare i fruitori alla visita del Parco Nazionale.



La proposta era accompagnata dalla richiesta indirizzata al Sindaco della città di Verbania e all’Assessore delegato perché le Associazioni firmatarie potessero essere incontrare per un confronto sui temi oggetto della proposta. Nonostante solleciti, il Comune di Verbania non ha ritenuto sino ad oggi concedere alcun incontro e mentre sin qui non ha preso in considerazione la proposta, risulta invece aver calendarizzato per il giorno 24 prossimo presso la Commissione Consiliare Urbanistica, l’esame di una proposta presentata dalla società Malù srl nello scorso aprile, che chiede vengano approvate ulteriori varianti nella zona del Piano Grande di Fondotoce per la realizzazione di nuove strutture turistico/ricettive/sportive e per il tempo libero.



La proposta, qualora venisse positivamente esaminata dalla Commissione Consiliare, già corredata dagli atti necessari, sarebbe pronta per la adozione da parte del Consiglio Comunale. Le Associazioni firmatarie manifestano il loro dissenso per il comportamento dell’Amministrazione che ha negato il confronto richiesto su temi di rilevanza pubblica, mentre in assoluto silenzio e a dispetto di ogni principio di trasparenza ha prontamente assecondato la richiesta presentata dal Malù srl, assolutamente in contrasto con quella delle Associazioni e rapidamente, ha predisposto e istruito gli atti necessari per l’ adozione della richiesta e la successiva approvazione. Tale comportamento offende i principi di partecipazione, di condivisione, di pubblicità,persino di par condicio che un’amministrazione elettiva dovrebbe osservare, umilia le associazioni del volontariato impegnate nella tutela dell’ambiente e del paesaggio, ma che nell’occasione avevano creduto di portare un contributo costruttivo e concreto per una riconversione intelligente di un ambito rurale dismesso e che la proposta Malù, ove accolta, semplicemente farà dimenticare.



Italia Nostra Onlus

Mountainwildernes Italia

Comitato Terre San Giovanni

Salviamo il Paesaggio Valdossola

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta

Circolo Il Brutto Anatroccolo

Arci Verbania

Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione del San Bernardino