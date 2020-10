Cobianchi al Torneo Nazionale di Dibattito

La squadra ha sostenuto intensi allenamenti estivi basati su tecniche di oratoria, declamazione, strategie argomentative e confutazioni, riconoscimento delle fallacie, ecc.



Ha fatto gare preparatorie con diversi sparring partner : Philia ( squadra composta da studenti universitari), Theano ( squadra al femminile di docenti del Cobianchi), Hestia ( seconda squadra di dibattito di studenti del Cobianchi).



Dopo diversi incontri combattuti e aver superato il " Girone di Ferro" in cui erano presenti i campioni regionali del Friuli ( Liceo di Cividale del Friuli) e quelli del Veneto ( Liceo Pigafetta di Vicenza, regione in cui la tradizione è radicata), Kroton è giunta in semifinale, dove ha ceduto il passo al Liceo Rinaldini di Ancona, vincitrice degli ultimi due tornei nazionali.



Gli studenti, guidati dall'allenatore Vincenzo Rizzo, docente di Filosofia, coadiuvato da Melissa Crenna, ex cobianchina, laureata da poco in Scienze Filosofiche, hanno fatto una bella esperienza che resterà nella loro vita. Hanno maturato competenze emotive, relazionali, comunicative e argomentative.



L'iniziativa parte da un progetto fortemente voluto dai prof. Giovanni Mari e Michele Rizzi, che hanno organizzato in passato tornei di dibattito per le scuole a Verbania.