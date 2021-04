Occupazione suolo pubblico: rinnovo automatico

Da lunedì i titolari di bar e ristoranti riprenderanno a servire i clienti (solo per le aree all’aperto) se il Piemonte sarà, come sembra (anche se non è ancora ufficiale) in zona gialla.



“Per la richiesta di nuovi plateatici a Verbania si procede come già fatto precedentemente – segnala in sindaco Silvia Marchionini – inoltrando una semplice domanda al Suap (solo per nuove richieste). La Polizia Municipale in tempi rapidi farà le verifiche del caso”.



Per chi ha l’autorizzazione del 2020 essa si intende già rinnovata automaticamente sino al 31 dicembre 2021. Per nuove occupazioni è necessario invece fare una richiesta obbligatoriamente via mail certificata pec al Suap (sportello unico attività produttive) suap.verbania@legalmail.it, allegando una rappresentazione grafica o una planimetria con indicate le misure richieste.



Ricordiamo che il Governo ha previsto l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, ad oggi, sino al 30 giugno (rimborsando i Comuni del mancato introito).