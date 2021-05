"Tante storie nel Parco"

Quest’anno le occasioni di lettura raddoppiano!

Il sabato mattina, alle ore 10.30, torna il consueto appuntamento con Poti Poti: i libri della Biblioteca viaggiano in bicicletta. Si inizia con 4 date, sabato 15 - 29 maggio e 12 - 26 giugno, a cura di PiGi e dei lettori volontari del Progetto Nati per Leggere Piemonte VCO. L’intenzione è di proseguire per tutta l’estate



Il mercoledì pomeriggio iniziano le Bau Bau letture curate da Silvia Padulazzi, operatrice di Pet Therapy, formatrice e artista, in compagnia di un amico speciale: il cagnolino Napo. Anche in questo caso il calendario prevede 4 date, mercoledì 12 – 19 - 26 maggio e 9 giugno, alle 17.00.



Storie da ascoltare ma anche libri da sfogliare e la possibilità di prendere e restituire i libri della biblioteca.



Le iniziative, organizzate dalla Biblioteca comunale, sono sostenute dalla Regione Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte, che ha la finalità di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita.



In caso di pioggia le letture saranno annullate.



Per informazioni Sistema Bibliotecario del VCO

Progetto Nati per Leggere- Piemonte

natiperleggere@bibliotechevco.it

www.bibliotechevco.it Nati per Leggere VCO