Piemonte: vaccino, somministrate 2.176.276 dosi

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 7.478 le persone estremamente vulnerabili, 4.026 i cinquantenni, 9.384i sessantenni, 5.063 i settantenni e 1.403 gli over80. Oltre 2.400 le dosi somministrate dai medici di famiglia.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.176.276 dosi (di cui 735.163 come seconde), corrispondenti al 90,6% di 2.403.260 finora disponibili per il Piemonte.



Sono 102.808 le persone tra 45 e 49 anni che hanno finora espresso la preadesione alla vaccinazione su www.ilpiemontetivaccina.it