Piemonte: vaccino, somministrate 2.211.632 dosi

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 4.791 le persone estremamente vulnerabili, 5.534 i cinquantenni, 10.444 i sessantenni, 3.191i settantenni e 1.206gli over80. Quasi 3.000 le dosi somministrate dai medici di famiglia.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.211.632 dosi (di cui 750.737 come seconde), corrispondenti al 90,5% di 2.443.760 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché tiene conto dei caricamenti delle 25.600 dosi di Moderna e 14.900 dosi di Johnson & Johnson consegnate oggi.



Oggi, primo giorno di preadesione loro dedicato, sono state oltre 45.000 le persone della fascia 40-44 anni che si sono registrate su www.ilPiemontetivaccina.it. Quindi, tenendo conto anche della fascia 45-49, che ha già pre-aderito a partire da lunedì, sono in tutto quasi 155 mila i quarantenni pronti a farsi vaccinare.