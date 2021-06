Marchionini risponde su nomina Presidente Consiglio Comunale

Quando lavorerete per gli interessi della città e non del partito?



In merito agli attacchi a me rivolti nel comunicato del segretario cittadino di Fratelli d’Italia Luca Gnecco (legati all’elezione del nuovo presidente del Consiglio), ricordo che questa figura deve rappresentare gli interessi della città, ed è per questo che è sempre utile avere più voci che lavorano con unità di intenti.



Infatti, nel 2019 ci abbiamo provato con un’apertura sincera che si è però conclusa qualche mese fa con le dimissioni da Presidente presentate dall’esponente della minoranza eletto, anche con il voto della maggioranza (il consigliere Albertella, candidato sindaco anche di Fratelli d'Italia).



Troppo poco hanno fatto ora alcune minoranze, diversamente presenti in Consiglio Comunale, per dare l'impressione di voler essere al fianco dei verbanesi con un impegno fortemente civico, e non solo di interesse di partito.



Parla chiaramente il silenzio sulla Tari/rifiuti e sulle questioni di Prato Michelaccio dove la destra locale non ha difeso il Comune contro gli errori della Provincia e, soprattutto, sulle proposte di declassamento che qualcuno vuole per l’ospedale Castelli che vedono alcune forze politiche verbanesi (Fratelli d’Italia compresa), appoggiare questo disegno di ridimensionamento proposto dalla regione Piemonte. Non credo che ora, si possano rivendicare cariche istituzionali che si devono impegnare, anche, a difesa del Castelli.



Concludo sottolineando che ho avuto la fortuna di conoscere amministratori socialisti, che hanno guidato con onore e lealtà la città senza prestarsi ai compromessi al ribasso che forse qualcuno a destra vuole anche proporre. Sono certa che il neo Presidente del Consiglio, dr. Finocchiaro sarà una figura autorevole e in grado di rappresentare tutte le anime democratiche del nostro Consiglio.







Il Sindaco di Verbania



Silvia Marchionini