Preioni su Riviera Express

“Mi auguro che il progetto Riviera Express possa diventare realtà, perché iniziative come queste sono certamente in grado di rilanciare il turismo, forse il settore più colpito dalla pandemia, in un'ottica di mobilità sostenibile”. Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, commentando il lancio d'agenzia di ieri in cui si rende nota la candidatura di Verbania quale sede del gruppo di lavoro che studierà le ipotesi operative per rilanciare il convoglio notturno che collegherebbe il sud della Francia con Svizzera e Germania, passando per l'Italia e il Vco e novarese.



“Con oltre 900 mila presenza annue di turisti in loco - commenta Preioni - Verbania si merita certamente una vetrina così prestigiosa, come gli altri centri piemontesi interessati e tra questi Domodossola e Arona. Il gruppo Lega si mette a disposizione per il raggiungimento dell’obiettivo - aggiunge Preioni - convinto che un simile progetto possa rivolgersi non soltanto al trasporto turistico su rotaia, ma anche a quello delle merci con convogli misti".