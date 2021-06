L’evento organizzato dal Comune di Stresa con la partecipazione di Navigazione Lago Maggiore vorrà essere un momento di condivisione con i propri cittadini e con i turisti che desidereranno trascorrere due giorni all’aria aperta beneficiando delle diverse attrazioni organizzate in occasione dell’evento “Stresa Liberty”.



Un’opportunità per festeggiare anche i 110 anni della storica ferrovia elettrica Stresa – Mottarone inaugurata nel 1911; per l’occasione verrà allestito, all’interno del Palazzo Congressi, un plastico di 3 metri che riprodurrà il vecchio trenino a cremagliera che in passato trasportava i numerosi sciatori fino alla stazione sciistica del Mottarone.



Sabato 10 luglio prenderà il via l’inaugurazione del parco giochi diffuso “Il trenino giallo”, dove i bambini, spostandosi per la città potranno partecipare attivamente alle diverse attrazioni, ripercorrendo con dei giochi di strada le varie tappe dello storico trenino.

All’interno del Palazzo Congressi sarà possibile visitare la mostra di documenti storici, modellismo ferroviario e lacuale con oggetti antichi della Navigazione Lago Maggiore, il plastico della Ferrovia Stresa Mottarone di Franchini Ferdinando oltre a una esposizione di abiti d’epoca e accessori dei primi del ‘900 a cura del Museo Civicodi Oleggio. Ingresso libero



Si svolgerà inoltre nella stessa giornata, dalle ore 15:00 una tavola rotonda con la partecipazione dell’Ing. Roberto Cambursano dell’Ass. Torinese Tram Storici, che partendo dall’idea di recuperare una motrice della ferrovia del Mottarone parlerà del restauro di veicoli storici, il Prof. Guido Lucarno dell’Università Cattolica di Milano tratterà, le ricadute su economia e turismo delle piccole ferrovie, l’editore e giornalista Andrea Lazzarini racconterà, la storia della Ferrovia Stresa Mottarone e il Direttore di Esercizio Navigazione Lago Maggiore l’Ing Paolo Bianchi, parlerà del trasporto lacuale sul Verbano e della sua rilevanza per il turismo.



Domenica 11 luglio

Vedrà protagonista la città che si trasforma, un salto indietro nel tempo con il piroscafo Piemonte che attraccherà al pontile di Stresa con a bordo i membri delle l’associazioni culturali Winterluna e Ventaglio d’argento in abiti d’epoca dei primi del ‘900 un dress-code che potrà essere adottato da tutti coloro che parteciperanno all’evento e che vorranno entrare nello spirito di “Stresa Liberty” vivendo a pieno l’esperienza.

Il ricco programma domenicale, potrà stimolare la curiosità dei turisti che, acquistando un biglietto online del “Tour Piroscafo a vapore”, potranno effettuare una crociera di circa 1h navigando tra le isole del Golfo Borromeo fino a raggiungere Pallanza e rientro. Le crociere organizzate saranno tre e gli orari di imbarco inizieranno dalle ore 15:00 fino all’ultima partenza delle ore 18:00.



Per chi invece volesse raggiungere Stresa in treno, in partenza dalla stazione di Milano, i passeggeri in possesso del biglietto Stresa Liberty “Tour Treno storico a vapore”, potranno salire su una autentica carrozza degli anni 30’ per iniziare il viaggio che li accompagnerà sul lago dove verranno accolti alla stazione di Stresa da figuranti in costumi d’epoca di inizio ‘900. Durante il pomeriggio fino alle ore 17 il treno sara’ visitabile sul binario 3 della Stazione di Stresa e il gruppo di Guide Discovery alto Piemonte effettuerà visite teatralizzate con i personaggi dell’epoca che racconteranno il periodo storico dei primi ‘900.

Prenotazione obbligatoria su www.discoveryaltopiemonte.it​​​

​

Stresa Liberty, un tuffo nel passato in una città che per l’occasione tornerà nel 1910 regalando a tutti i partecipanti all’evento un’esperienza unica e da non perdere.



Per prenotazioni Treno storico a Vapore:

https://frigerioviaggionline.regiondo.it/stresa-liberty-gita-da-milano-a-stresa-con-treno-a-vapore-11-07-2021?subid=navigazione&frame=1​ o sul nostro canale social FB “Comune di Stresa”



Per prenotazioni Piroscafo storico a vapore :

http://frigerioviaggionline.regiondo.it/stresa-liberty-tour-piroscafo-a-vapore-piemonte-11-07-2021​ o sul nostro canale social FB