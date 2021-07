Cristina: lavori alla superstrada dell'ossola

Il cantiere per il primo viadotto potrebbe partire già a fine estate, per ciascun intervento saranno necessari almeno 3 mesi. Lo comunica l'onorevole di Forza Italia Mirella Cristina che si è confrontata con il Capo compartimento Anas Piemonte Ing. Angelo Gemelli in merito ai lavori in corso e futuri sulla SS 33 ossolana anche in seguito ad alcune richieste di chiarimenti sulla sicurezza della stessa emerse dal territorio e dopo la problematica sollevata da Confcommercio/Ascom rispetto ai disagi al traffico e ai turisti, con ripercussioni negative sulle attività economiche locali, causati dai cantieri.



"L'ingegner Gemelli mi ha assicurato che le attuali condizioni di fruizione della superstrada sono di estrema sicurezza - ha spiegato l'on. Cristina - certo i necessari restringimenti di carreggiata creano disagi al traffico ma l'alternativa sarebbe stata la chiusura dell'arteria ed è stato fatto di tutto proprio per evitarla ed evitare di andare a congestionare le provinciali esterne anche con il trasporto di carichi pesanti. Un po' di pazienza e avremo strade migliori e ancora più sicure".



Lo scorso dicembre le ispezioni sui viadotti, manufatti tutti realizzati nello stesso arco temporale, da parte di Anas. La deputata azzurra riferisce alcuni dettagli tecnici sempre appresi dal colloquio con il Capo compartimento Gemelli: i cantieri sui viadotti partiranno prima in direzione Nord, l'attuale impalcato in cemento precompresso sarà sostituito da impalcati misti in calcestruzzo e acciaio.