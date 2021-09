Successo per il mercato di Campagna Amica a Verbania

Ottimo riscontro di pubblico e grande soddisfazione per organizzatori e produttori per il mercato di Campagna Amica Piemonte Orientale On Tour tenutosi ieri, domenica 12 settembre, a Verbania. Le aziende agricole ed agrituristiche di Campagna Amica si sono rese protagoniste sulla suggestiva passeggiata lungo lago a Verbania-Pallanza (fronte municipio) e significativa è stata la risposta: non solo i cittadini del posto ma anche molti turisti, in particolare tedeschi, svizzeri e francesi, hanno apprezzato e acquistato i prodotti dai banchi allestiti.“Oltre alla buona partecipazione di pubblico ci teniamo a sottolineare l’interessamento reale che i consumatori hanno dimostrato per i prodotti - afferma il presidente dell’Associazione Agrimercato Campagna Amica del Piemonte Orientale Fabrizio Rizzotti - In molti, infatti, ne hanno chiesto informazioni, caratteristiche, addirittura consigli per gli abbinamenti e ricette. Grande apprezzamento quindi per la possibilità di comprare prodotti agricoli direttamente da chi la terra la coltiva con impegno e cura”.“Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’iniziativa – commentano il presidente di Coldiretti Novara-Vco Sara Baudo e il direttore Francesca Toscani – Oltre alla buona partecipazione di pubblico ci teniamo a sottolineare l’interessamento reale che i consumatori hanno dimostrato per i prodotti: in molti, infatti, ne hanno chiesto informazioni e caratteristiche e hanno apprezzato molto la possibilità di comprare prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, freschi e di origine italiana garantita. Questa per noi è la più grande vittoria – proseguono Baudo e Toscani - Il mercato, infatti, si inserisce in una più ampia iniziativa dedicata a promuovere la vendita diretta e valorizzare aziende e prodotti del territorio nonché un’opportunità per i consumatori di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile. Quando tutto questo si verifica, come in questo caso, il nostro obiettivo è raggiunto”.Alla manifestazione ha partecipato anche l’assessore al Commercio del Comune di Verbania Giorgio Comoli che ha anche firmato la petizione contro il fotovoltaico sulle aree agricole, promossa da Coldiretti.A seguito dell’appuntamento di Verbania, Campagna Amica Piemonte Orientale On Tour toccherà altri capoluoghi di provincia: il 25 settembre sarà presente a Vercelli in piazza Cavour, il 2 ottobre a Novara al castello Visconteo Sforzesco, mentre il 9 ottobre sarà il turno di Biella in piazza Vittorio Veneto lato portici. Poi l’11 dicembre seguirà un altro evento a Novara sempre al castello Visconteo Sforzesco.I mercati di Campagna Amica Piemonte Orientale si trovano a:- Bellinzago (piazza Martiri) il primo e il terzo mercoledì del mese- Galliate (via Bianca di Caravaggio) il primo e il terzo venerdì del mese- Trecate (piazza Cavour) il primo e terzo sabato del mese- Novara (largo Leonardi) la prima e la terza domenica del mese- Vercelli (piazza Cavour) il secondo e il quarto sabato del mese.