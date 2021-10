Concorso Nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore

Domenica 24 ottobre il gran finale dell’importante rassegna



La quinta edizione di Archivi Corali, l’esposizione di Editoria e Discografia Corale aperta a Villa Giulia (Verbania Pallanza) il 17 ottobre si avvia alla conclusione.



Domenica 24 ottobre si chiuderanno infatti le mostre “L’anima non pensa mai senza un’immagine” - in memoria di Donatella Berra; “I fogli volanti della Raccolta Bertaina” – Tra storie e costume a cavallo del ‘900; “Violini piccoli e piccoli Violini” – Particolarità, musica e storia.



L’intenso programma degli eventi per il fine settimana di chiusura prevede:



Sabato 23 ottobre



Ore 9.00 e ore 14.00 - Scuola Internazionale di Liuteria. "Come nasce un

violino" Itinerario didattico illustrato a cura di Riccarda Dacquati



Ore 16.00 – Oltre il coro: ACP Edizioni. Un progetto in evoluzione Musica:

Scomposta, Compositori Piemontesi, Radici Corali: Quindici edizioni del

concorso L. Sinigallia - Oropa 500



Relatore Dario Tabbia



Ore 18.00 - Prove aperte: Voci di naja



Il coro della Brigata Alpina Taurinense in congedo



Ore 21.00 - Vecchie canzoni popolari del Piemonte: Chiara Trapani e Silvia

Magagni - voce e Pianoforte



Corale Sette Torri di Settimo Torinese



Introduzione Musicologica Dario Tabbia







Domenica 24 ottobre



Ore 9.00 e ore 14.00 - Scuola Internazionale di Liuteria. “Come nasce un

violino” Itinerario didattico illustrato a cura di Riccarda Dacquati



Ore 10.30 – Prove Aperte: Coro Giovanile Piemontese



Ore 15.00 - Collegiata San Leonardo – Verbania Pallanza.



Introduzione al concerto - L'organista Gaspar Grua Mediolanensis - Paolo

Castagnone



Ore 16.00 – Collegiata San Leonardo – Verbania Pallanza



Concerto CGP Missa Brevis e presentazione cd



Ore 17.30 - Chiusura Mostra



Di particolare pregio gli appuntamenti di domenica con il concerto del Coro

Giovanile Piemontese, una delle eccellenze della coralità giovanile

italiana, e la presentazione del CD monografico con musiche di Gasparo

Pietragrua (XVII sec).







Sabato 23 Archivi Corali sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30

alle 18.30



Domenica 24 Archivi Corali sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30

alle 17.30.



Ingresso gratuito con Green Pass.



Ulteriori informazioni sul sito



www.associazionecoripiemontesi.com