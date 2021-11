Guardie d'Onore del VCO

Prima dell’inizio dei lavori d’assemblea, presso la Chiesa Parrocchiale, è stata celebrata dal parroco e Guardia d’Onore Don Massimiliano Maragno la Santa Messa. Nel corso della Celebrazione Eucaristica sono stati ricordati i Re e le Regine d’Italia insieme alla figura del dottor Alberto Foracchia, Guardia d’Onore molto attiva sul territorio spentosi lo scorso 13 ottobre 2020. Presente, insieme al Commissario di Delegazione Carlo Fedeli, l’Ispettore Regionale dell’Istituto per il Piemonte Comm. Renato Conzon.Successivamente, le Guardie d’Onore si sono date appuntamento presso il Ristorante “La Pagul” dove, al termine di un momento conviviale, è stata ufficialmente convocata l’assemblea. La Delegazione del Verbano Cusio Ossola è retta da Carlo Fedeli che, nel gennaio 2020, è stato nominato Commissario dal Presidente nazionale Capitano di Vascello dott. Ugo d’Atri. Nel corso di questi mesi, nonostante i disagi imposti dalla pandemia, la Delegazione è cresciuta nei numeri degli iscritti e delle attività svolte. Collateralmente ai servizi prestati presso le tombe dei Re d’Italia al Pantheon, Vicoforte ed Altacomba, le Guardie del Verbano Cusio Ossola sono state molto presenti sul territorio.Da rimarcare la raccolta fondi avvenuta nell’aprile 2020 che ha visto consegnare al locale Coordinamento di Protezione Civile, impegnato nel contrasto al Covid, la somma di 700 euro.Nel corso dell’assemblea l’Ispettore Regionale ha manifestato il proprio plauso per l’operato della Delegazione che bene si amalgama ai virtuosi risultati del Piemonte tutto. L’Ispettore ha provveduto dunque ad appuntare sul petto del Capitano Giulio Tatoni la Medaglia al Merito di Servizio dell’Istituto. Il Commissario Carlo Fedeli ha invece ripercorso i momenti salienti degli ultimi mesi di attività e, ringraziando le autorità presenti, si è complimentato con la Guardia d’Onore Federico Delbarba per la recente elezione nel Consiglio Comunale di Domodossola.Al termine delle operazioni di voto, Carlo Fedeli è risultato eletto assumendo l’incarico di Delegato a partire dal prossimo 1° gennaio 2022.1: il neo eletto Delegato Carlo Fedeli e l'Ispettore Regionale Renato Conzon2: le Guardie d'Onore del VCO presenti alla Santa Messa3: l'Ispettore Regionale Renato Conzon decora il Capitano Giulio Tatoni