Domeniche a Teatro

I comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e Stresa uniti dall’idea di combattere la rarefazione di occasioni culturali, si sono impegnati con un investimento importante coinvolgendo le istituzioni scolastiche con proposte dedicate in modo particolare ai bambini, alle famiglie e agli anziani.Un’occasione per riportare il pubblico a frequentare i teatri e i luoghi di cultura; un’esperienza di riflessione e di svago che solo lo spettacolo dal vivo può offrire: teatro di figura, narrazione teatrale, letture sceniche, musica e danza.Di seguito gli appuntamenti in programma a Baveno:Domenica 7 novembre 2021 – ore 16.30Centro Culturale Nostr@domus"LE AVVENTURE DEL SIGNOR BASTONCINO"Pandemonium Teatro di e con Walter MaconiUn semplice rametto può diventare mille cose. Il veliero in mezzo al mare. La spada di un cavaliere. Ma Signor Bastoncino è un rametto molto speciale, è una creatura stramba rispetto a tutto ciò che vive nel bosco. È un pezzo di ramo con gambe, braccia, occhi, naso e bocca… È metà albero e metà bambino. Inoltre ha una passione tutta particolare per il canto.PER TUTTI A PARTIRE DAI 3 ANNIINGRESSO 5€Domenica 12 dicembre 2021 – ore 16.30Centro Culturale Nostr@domus"IL GRINCH E IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE"Storie e poesie dal Dr. Seuss a RodariOnda Teatro / Lettura scenica a cura di Bobo Nigrone e Silvia Elena MontagniniIl Grinch decide di rubare il Natale, ovvero di svaligiare le case affinché le persone non trovino più gli alberi, le decorazioni, i regali e le leccornie destinate ai festeggiamenti. Peccato che ci sia qualcosa che è impossibile rubare: è proprio lo spirito del Natale.Questa e altre storie ci accompagneranno verso un Natale… diverso, in versi, e non.PER TUTTI A PARTIRE DAI 5 ANNIINGRESSO LIBERODomenica 30 gennaio 2022 – ore 16.30Centro Culturale Nostr@domus"FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERA’"Voci della ShoahOnda Teatro / Lettura Scenica a cura di Bobo Nigrone e Silvia Elena MontagniniStorie e racconti intorno alla Shoah con grandi autori: da Liliana Segre a “Otto: autobiografia di un orsacchiotto”. Racconti semplici per non dimenticare. Dedicato ai bambini per avvicinarli al senso del Giorno della Memoria (27 gennaio).PER TUTTI A PARTIRE DAGLI 8 ANNIINGRESSO LIBERODomenica 6 febbraio 2022 – ore 16.30Centro Culturale Nostr@domusCANZONCINE UN PO'…BAMBINEStilema / Unoteatro di e con Silvano AntonelliUna carrellata di canzoni, filastrocche e di filastorie originali, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli per e sull’infanzia, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. Per una volta sono le paure, i sogni i desideri, le attese, le speranze, i perchè dell’infanzia ad essere oggetto di piccole poesie in musica.PER TUTTI A PARTIRE DAI 3 ANNIINGRESSO 5€Domenica 20 febbraio 2022 – ore 16.30Centro Culturale Nostr@domusLA MAGICA FORESTATratto da un racconto di Italo CalvinoOnda Teatro / Lettura scenica a cura di Marta BarattiaIn una foresta impenetrabile si intrecciano i destini di un re di ritorno dalla guerra e del suo esercito, di una regina traditrice, di una giovane principessa e di un improbabile eroe. Una storia in cui tutto è capovolto, in cui si fondono poesia e divertimento, narrazione e gesto, rami e radici, cielo e terra.PER TUTTI A PARTIRE DAI 5 ANNIINGRESSO LIBEROPrenotazione fortemente consigliata sul sito www.ondateatro.itOccorrerà indossare la mascherina e sarà necessario esibire il Green Pass a partire dai 12 anni.con il sostegno diMICRegione PiemonteComune di BavenoComune di Casale Corte CerroComune di Gravellona ToceComune di Stresa