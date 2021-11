Piemonte: vaccino, somministrate 6.549.753 dosi

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 385 i 12-15enni, 1.502 i 16-29enni, 1.308 i trentenni, 1.184 i quarantenni, 1.012 i cinquantenni, 413 i sessantenni, 308 i settantenni, 1.167 gli estremamente vulnerabili e 5.382 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.549.753 dosi, di cui 2.957.651 come seconde e 259.355 come terze, corrispondenti al 91,3% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.