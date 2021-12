Piemonte: vaccino, somministrate 7.456.131 dosi

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.456.131 dosi, di cui 3.067.881 come seconde e 976.219 come terze, corrispondenti al 98,5% di 7.569.990 finora disponibili in Piemonte.



NEI PRIMI CINQUE GIORNI 14.000 PREADESIONI PER LA FASCIA 5-11 ANNI



Nei primi quattro giorni sono state 14.000 le preadesioni per la fascia di età 5-11 anni registrate su www.ilPiemontetivaccina.it