Piemonte: vaccino, somministrate 8.233.461 dosi

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 8.233.461 dosi, di cui 3.131.143 come seconde e 1.629.553 come terze.



AGGIORNAMENTO VARIANTE OMICRON IN PIEMONTE



Le analisi sulla diffusione della variante Omicron rilevano che ormai, anche in Piemonte, si è arrivati a una presenza che sfiora il 50% sui casi dell’ultima settimana.