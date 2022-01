Casting per Film di Giorgio Diritti

Sono in corso le selezioni per il casting del film cinema LUBO, regia di Giorgio Diritti.



Al momento Il casting si concentra sui seguenti ruoli:

- RAGAZZA del Nord Italia, età compresa tra i 18 e i 23 anni.

- RAGAZZO del Nord Italia, età compresa tra i 18 e i 23 anni.

- BAMBINO MASCHIO del Nord Italia, età compresa tra i 9 e i 12 anni.



Per questi ruoli non è necessaria esperienza pregressa.



Il casting è inoltre aperto a:

- ATTORI/ATTRICI di compagnie teatrali amatoriali e non e/o di cinema e tv, di qualsiasi fascia d’età



IMPORTANTE: NON E’ UN CASTING PER COMPARSE.



Gli incontri si terranno a:

- VERBANIA presso VILLA GIULIA, Corso Zanitello 10, i giorni 14-15-17 gennaio 2022 (orario 10-18)

- DOMODOSSOLA presso COLLEGIO MELLERIO ROSMINI, Via Antonio Rosmini 24, i giorni 18-19 gennaio 2022 (orario 10-18)

- CANNOBIO presso TEATRO NUOVO, Viale Vittorio Veneto 4, i giorni 20 (orario 10-18) e 21 (orario 10-13) gennaio 2022



Presentarsi direttamente in loco in uno dei giorni indicati, in un orario a scelta all’interno della fascia oraria stabilita e attendere il proprio turno.



I minorenni devono essere accompagnati da 1 solo genitore (o da chi ne fa le veci) per evitare assembramenti.



I partecipanti maggiorenni dovranno essere muniti di green pass.