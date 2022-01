Piemonte: i delegati all'elezione del Presidente della Repubblica

La prima votazione si terrà il 24 gennaio prossimo. Il rappresentante della minoranza designato è il Consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti.



“Desidero ringraziare il Presidente del Gruppo Consiliare a cui appartengo Raffaele Gallo e tutti i miei colleghi per la fiducia. La delega a rappresentare il Piemonte alle elezioni del Capo dello Stato è un onore e un'emozione al tempo stesso e ciò capita in uno dei momenti più delicati della vita del Paese. Farò di tutto per essere all’altezza del compito” dichiara il Consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti.



“L’Italia ha bisogno di una figura capace di rappresentare l’unità del Paese che sia garante delle Istituzioni e della Costituzione e in grado di raccogliere un ampio consenso. I prossimi mesi e, ancora di più i prossimi anni saranno importantissimi per il rilancio del nostro Paese e dell’Europa intera e credo che sarà importante avere un Presidente della Repubblica che si distingua per grande forza morale e coraggio, che sia un punto di riferimento per i cittadini italiani e, al tempo stesso, goda di stima e riconoscimento a livello internazionale” prosegue Ravetti.



“Auguro buon lavoro al collega Ravetti, eletto con larghissima convergenza delle forze politiche di opposizione – commenta il Presidente del Gruppo Pd Raffaele Gallo – Sono certo che sarà all’altezza del compito che gli abbiamo affidato”.