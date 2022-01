Piemonte: vaccino, somministrate 9.012.718 dosi

In particolare, 2.703 persone hanno ricevuto la prima dose, 2.863 la seconda, 36.810 la terza.



Complessivamente, le terze dosi finora somministrate sono 2.295.467.



INCIDENZA DEL CONTAGIO NEGLI ADULTI



Nella settimana dal 17 al 23 gennaio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 2170.7, in lieve diminuzione (-3,3%) rispetto ai 2243.7 della scorsa settimana.



Secondo gli epidemiologi è il segnale che si è entrati nel culmine dell'onda epidemica. Il dato è in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa.



L’incidenza della fascia di età 19-24 anni scende a 2.359 con una diminuzione del 26,3 % rispetto alla settimana precedente.



Nella fascia 25-44 anni l'incidenza è di 2878.9 (-5,8%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 2.070.8 (-12,7%). Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 1216.5 (-14,5%). Tra i 70-79 anni l’incidenza è invece di 824.5 (-11,9%). Nella fascia over80 l'incidenza è 780.1 (-6,3%).