Piemonte: vaccino, somministrate 9.418.369 dosi

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.418.369 dosi, di cui 3.233-234 come seconde e 2.606.758 come terze.



Sono arrivate in queste ore in Piemonte le prime 861 confezioni del farmaco antivirale Paxlovid che saranno utilizzate sulle base delle indicazioni e modalità di impiego definite dall’Aifa.



INCIDENZA DEL CONTAGIO NEGLI ADULTI



Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 1.071.3, in netta diminuzione (-38,4 %) rispetto ai 1740.1 della scorsa settimana.



Si consolida dunque per la terza settimana consecutiva il calo dell'incidenza. Il dato è in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa.



L’incidenza della fascia di età 19-24 anni scende a 904.7 con una diminuzione del 42,1 % rispetto alla settimana precedente.



Nella fascia 25-44 anni l'incidenza è di 1316.2 (-41,4%).



Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 973.7(-39,9%).



Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 655.4 (-30,2%).



Tra i 70-79 anni l’incidenza è invece di 504.8 (-27,2%).



Nella fascia over80 l'incidenza è 659.4 (-20,6%).



DA LUNEDÌ 14 FEBBRAIO IN PIEMONTE ACCESSO DIRETTO TERZA DOSE

Tutti coloro che hanno maturato 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (doppia dose o monodose nel caso di chi ha ricevuto J&J) da lunedì prossimo, 14 febbraio, potranno recarsi ad accesso diretto presso uno degli hub vaccinali del territorio piemontese per ricevere la terza dose o “booster” (sarà possibile sia per chi non ha ancora la data di convocazione a condizione che abbia già maturato il periodo necessario, sia per chi ha già un appuntamento e desidera anticiparlo).

La Regione Piemonte in ogni caso manderà a tutti un sms di convocazione con una proposta di data. Chi non si presenta riceverà un nuovo sms di promemoria con convocazione un mese prima della scadenza del proprio green pass.



ACCESSO DIRETTO PRIME DOSI



Gli accessi diretti in qualsiasi hub vaccinale del territorio piemontese continueranno a essere sempre possibili per tutti gli over 12 che devono ancora ricevere la prima dose.