3° Cross del Maggiore

Questa manifestazione, che ha ereditato l’esperienza organizzativa di 18 edizioni disputate al Tecnoparco di Verbania, ha lanciato, nelle scorse 2 edizioni disputate in questa nuova location,ancora di più questa tipologia di corsa campestre ubicando l’evento in un sito cittadino e affacciato sul lago che poche manifestazioni possono offrire agli atleti, ai tecnici, agli accompagnatori e al pubblico.Il comune di Verbania e l’Amministrazione già dalla prima edizione ha subito accolto con favore l’idea di spostare in questo fantastico sito questa gara che negli anni ha saputo ritagliarsi una importanza sempre maggiore attirando tantissimi atleti da tutta la regione e dalle provincie limitrofe.Le ultime edizioni, che hanno avuto una rilevanza regionale, hanno portato a Verbania numerosissimi atleti oltre al pubblico e agli accompagnatori.Anche quest’anno la FIDAL regionale ci ha attribuito una prova importante di campionato regionale:• 4° prova trofeo Piemonte di Cross Giovanile;• Campionati Piemontesi Individuali di Cross Giovanili;• Prova di Selezione Rappresentative Regionali Cadetti M/F;• Prova unica per l’assegnazione dei titoli Provinciali FIDAL VCO di Cross Categorie Senior;• Prova C.D.S. FIDAL VCO Giovanili e Assoluti;• Prima prova Coppa Esordienti FIDAL VCO.Il percorso e la location permetteranno delle grandissime suggestioni: il tracciato potrà godere della piacevolezza di correre in un parco secolare della VILLA MAIONI (Biblioteca Comunale) per poi sconfinare nell’area esterna sul lago del nuovissimo teatro IL MAGGIORE che è diventato dopo la sua costruzione il simbolo architettonico di Verbania.In campo tutte le categorie a partire da quelle promozionali giovanili degli esordienti, passando dai più grandi: ragazzi, cadetti, allievi, junior e promesse, fino ad arrivare ai seniores.Previste varie prove suddivise per categorie con tracciati e distanze diverse in base al sesso e all’età. Il bar del teatro sarà un supporto validissimo durante la gara che disporrà di ampli parcheggi in zona, gli spogliatoi e le docce non potranno essere previsti a causa delle restrizioni della Pandemia, possibilità di essere ospitati in albergo convenzionato per il pernotto e per l’eventuale pranzo dopogara.Una grande sfida per Avis Marathon Verbania che scommette su questo evento promettendo qualità, competenza e tanto impegno.Evento che non potrebbe svolgersi senza l’aiuto dell’Amministrazione Comunale, dei volontari e soprattutto senza l’aiuto di quegli sponsor che potrebbero affievolire con il loro supporto l’impegno economico che è, per organizzare una manifestazione del genere, molto importante.