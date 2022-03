Altiora sconfitta con Santhià

Maurizio Bonfantini, nuovo Presidente di Pallavolo Altiora :

“ Il 10 Marzo 2022 sono stato eletto Presidente della Società Pallavolo Altiora.

Ringrazio tutti per la fiducia che mi avete dato e mi impegnerò nella crescita e nella gestione di questa realtà, sfruttando al meglio la mia esperienza sportiva passata e portando avanti un progetto creato 50 anni fa dal Professore De Felici e da mio padre. Mi preme ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno dedicato tempo e impegno, affinchè questa società sia ancora tra le più importanti in Piemonte.

In questo mandato cercherò di alzare il livello professionale di tutte le figure che compongono la società, dirigenti, allenatori e giocatori, per arrivare ad avvicinare il maggior numero di ragazzi e trasmettere loro i veri valori e principi dello sport che poi serviranno nella vita.

Ritengo fondamentale che il ruolo di tutti noi sia quello di aiutare insieme ai genitori e agli insegnanti scolastici la crescita di tutti gli atleti sia dal punto di vista umano e sociale.

La realizzazione di tutto ciò sarà possibile se ognuno di noi darà il proprio contributo con nuove idee e massimo impegno.

Ad Altiora Semper



ALTIORA : FACCIAMO IL PUNTO

Nel campionato di Serie C Regionale l’ennesima sconfitta rimediata Sabato scorso contro Santhià complica la classifica di Altiora . Lo spetro dei Play Out, ipotesi remota fino al mese scorso, è reale e concreto. Cinque squadre, Arona, Chieri, Ovada, Asti e appunto Altiora, si giocano due posizioni salvezza e nessuno può più permettersi errori. La partita con Santhià, capolista indiscussa, ha dato comunque alcune buone indicazioni, soprattutto nel primo set dove i verbanesi sono apparsi all’altezza dei più quotati avversari.

La prossima gara contro Parella, ma ancor di più quella del 9 Aprile contro Chieri, divengono importantissime ai fini del piazzamento finale.

ALTIORA – SANTHIA’ 0-3 (18-25, 10-25, 24-26)



Giovanili : primi verdetti

La squadra Under 19 , capitanata da Grigioni, si arrende in finale territoriale ad Ovada in una partita combattuta fino alla fine. La temperatura glaciale del palazzetto di Ovada non aiuta certo gli atleti ad esprimersi al meglio, ma le due squadre danno vita a una finale vera, che vede i padroni di casa trionfare per 3 a 2 ed entrambe le squadre qualificate per la fase regionale.

OVADA – ALTIORA U19 3-2 (25-21, 23-25, 13-25, 25-21, 15-8)

Per la Under 17 il campionato si ferma ai quarti di finale. Nonostante la vittoria per 3 a 1 su Pavic sono i ragazzi di Romagnano a passare il turno per migliore differenza set. Ora tutti in palestra a preparare la prossima stagione.

ALTIORA U17 – PAVIC 3-1 (25-17,25-18, 25-27, 25-14)

Fari puntati sulla formazione Under 15 che vincendo il doppio confronto con Acqui si qualifica per le Final Four . Nella gara casalinga si distinguono Rebecchi e Bottachiari che guidano la squadra al passaggio del turno . Il 3 Aprile in scena le Final Four a Novara.

ALTIORA U15 – ACQUI 3-0 (25-19, 26-24, 27-25)

Nel campionato di Under 13 3 vs 3 buonissime prestazioni delle squadre Altiora. La squadra Blu guida la classifica mentre la giovanissima squadra Verde è posizionata al terzo posto . Marco Miani prenota un posto nelle finali , mentre per i verdetti di Under 12 bisognerà aspettare l’ultimo concentramento del 3 Aprile.