Situazione epidemiologica (2/06/2022) da Regione Piemonte

Vaccinazioni

4156 oggi ( a 89 la prima dose, a 111 la seconda, a 997 la terza, a 2959 la quarta).



Dall'inizio della campagna inoculate 10.086.496 dosi, di cui 3.341.463 come seconde, 2.894.403 come terze, 239.391 come quarte.



Le dosi di Novavax somministrate sono 3.636.



Situazione epidemiologica

Positivi/tamponi: 7,6%

Tamponi: 13.192 (di cui 11.314 test antigenici)

Ricoveri ordinari: 277 (-32 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 13 (-2 rispetto a ieri)

Decessi: 4