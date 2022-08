Cannobio eventi e manifestazioni dal 22 al 28 agosto

Serate musicali

Tornano le serate musicali sul lungolago di Cannobio a partire dalle ore 21.00:

Vi aspettano:

- martedì 23 agosto "The latin jazz band"

- mercoledì 24 agosto "Gab in concert" dalle 21.00 alle 23.00 in Centro Storico;

- mercoledì 24 agosto "Elia band" dalle 21.00 sul lungolago.

- giovedì 25 agosto "Escape band"

- domenica 28 agosto "Skyfall Tribute"

In caso di pioggia le serate musicale verranno rimandate.



Under Pressure

Presentazione Libro di Michela Campise

Vi ricordiamo l'appuntamento con il lancio ufficiale di "Under Pressure" martedì 23 agosto 2022 dalle 17.00 alle 18.30 presso Palazzo Parasi (pian terreno) a Cannobio. Segue aperitivo offerto.

Vi aspettiamo!



Bancarelle sotto le stelle

Ogni venerdì vi aspettano le Bancarelle sotto le Stelle dalle 15.00 alle 23.00 presso il lungolago di Cannobio.

Si tratta di mercatini dell'artigianato, dell'antiquariato, del collezionismo e della creatività locale nell'incantevole cornice del lungolago.

Per informazioni:

Tel. +39 3495608408

Email. artiesaporidinordovest@gmail.com

In caso di pioggia i mercatini saranno sospesi.



Inaugurazione mostra "Locus amoenus" di Dany Vescovi

Sabato 27 agosto 2022, alle ore 18.00 presso Palazzo Parasi a Cannobio, si terrà l'inaugurazione della mostra "LOCUS AMOENUS" di DANY VESCOVI, a cura di Giovanni Iovane.

La mostra sarà poi visitabile fino a domenica 9 ottobre 2022 nei seguenti giorni e orari:

- giovedì ore 10.30-12.30;

- venerdì e sabato ore 10.30-12.30 / 16-18;

- domenica ore 10.30-12.30.

Per informazioni:

- tel.: +39 0323 840809 (orari ufficio);

- e-mail: rete@unionelagomaggiore.it.

Con il contributo di:

Fondazione Comunitaria VCO.

Con la collaborazione di:

Museo del Paesaggio Verbania;

AMA Lago - Associazione per la promozione artistica e culturale del Lago Maggiore;

Giardini Botanici di Villa Taranto.



Mercatino Regionale Piemontese

Il Mercatino Regionale Piemontese si pone l'obiettivo di valorizzare il Piemonte, i prodotti tipici e il suo territorio attraverso aziende d'eccellenza.

Vi aspetta venerdì 26 e sabato 27 agosto, dalle 9.30 alle 19.30, presso il lungolago di Cannobio.

In caso di pioggia l'evento sarà rinviato.



Reborn

Spettacolo di danza e fuoco

Sabato 27 agosto, dalle ore 21.00, presso il lungolago di Cannobio, vi aspetta "Reborn", uno spettacolo di danza e fuoco.

In caso di pioggia l'evento sarà rinviato.



Settimana Vivaldiana Nazionale 2022 - VII Edizione

Concerto Sacro - Antonio Vivaldi "Stabat Mater"

Domenica 28 agosto presso la Chiesa della SS. Pietà.