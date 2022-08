Situazione epidemiologica (31/08/2022) da Regione Piemonte

Situazione epidemiologica

Positivi/tamponi: 14%

Tamponi: 14.850 (di cui 14.141 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 287 (-22 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 6 (-1 rispetto a ieri)

Decessi: 0





FOCUS SETTIMANALE SULLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA E VACCINALE



Il valore del Piemonte, con un’incidenza di 208.1 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 22-28 agosto) a fronte del valore nazionale di 259.8 si conferma tra i più bassi in Italia dopo Lombardia, Lazio e Toscana.



Un dato in crescita rispetto alla scorsa settimana, ma inferiore ai numeri registrati 15 giorni fa e che in generale risente, come ogni anno, delle oscillazioni sulle diagnosi di positività dovute alla settimana di Ferragosto, sottolineano gli epidemiologi della Regione Piemonte.



L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 28 agosto si attesta al 4,6% (il valore nazionale è 8,8%) e quella delle terapie intensive all’1,1% (il valore nazionale è 2,3%), mentre la positività dei tamponi è al 7,7%.







CONFERMATA LA DOMINANZA DI OMICRON 5







Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue su campioni prelevati il 22 agosto nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara evidenziano la dominanza di Omicron5 e la presenza di mutazioni appartenenti ad alcune sue sottovarianti.

Per quanto riguarda la sottovariante di Omicron 4 si continuano a rilevare alcune mutazioni specifiche, mentre non si osservano mutazioni specifiche per le sottovarianti Omicron BA.2.75 (Clade 22D) e BA.3.







VACCINAZIONI



Il Piemonte continua ad essere in testa per la somministrazione delle quarte dosi (fonte: Covid-19 vaccini open data / lab24 il sole24ore) con oltre 400.000 dosi somministrate alle platee autorizzate a livello nazionale che hanno già maturato i tempi necessari per la quarta dose (immunocompromessi, over80, ospiti Rsa, fragili over60 con specifiche patologie, over60 e fragili over12).



Nelle farmacie dal 26 aprile sono state somministrate circa 16.000 quarte dosi e le prenotazioni sono circa 1.600.







FOCUS CONTAGI NELLE PROVINCE



In Piemonte nel periodo dal 22 al 28 agosto i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.270.



Suddivisi per province: Alessandria 135, Asti 56, Biella 49, Cuneo 172, Novara 100, Vercelli 45, VCO 35, Torino città 211, Torino area metropolitana 421.



In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 8.893 (+1020, +13 % rispetto alla settimana precedente).



Questa la suddivisione per province: Alessandria 947 (-26), Asti 389 (-20), Biella 342 (+41), Cuneo 1207 (+ 202), Novara 698 (+36), Vercelli 313 (+29), VCO 244 (-7), Torino città 1.479( +202), Torino area metropolitana 2.945 (+451).







INCIDENZA DEL CONTAGIO NEGLI ADULTI



Nella settimana dal 22 al 28 agosto l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 208.1, in aumento (+13%) rispetto ai 184.2 della settimana precedente.



Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 174.8 ( +22,1 %).



Nella fascia 25-44 anni è 226.5(+23,6%).



Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 237.7 (+ 11,5%).



Nella fascia 60-69 anni è 231.8 (+8,9%).



Tra i 70-79 anni è 246.9 (+9,4%).



Nella fascia over80 l’incidenza risulta 183.5 (-1,3%).







INCIDENZA DEL CONTAGIO NELLE FASCE DI ETÀ SCOLASTICHE



In età scolastica, nel periodo dal 22 al 28 agosto, l’incidenza rispetto alla settimana precedente è in aumento in tutte le fasce di età, tranne che in quella 0-2 anni in cui l’incidenza è 130.9 (-6%) .



La fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 82.5(+6,7%).



Nella fascia tra i 6 ed 10 anni l’incidenza è 104.5 (+8,7%).



Nella fascia 11-13 anni l’incidenza è 143.3 (+22,8%).



Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 116.8 (+15%).