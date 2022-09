Fondazione Cariplo insieme a Elisa per promuovere il verde nel VCO

La Fondazione, infatti, supporta con la messa a dimora di 500 alberi l'iniziativa Music For The Planet, voluta dalla cantante.

In coerenza con le sue aree di intervento, il contributo della Fondazione, pari a 25.000 euro, sarà finalizzato agli interventi di verde urbano nel Verbano-Cusio-Ossola, nelle province di Novara e in Lombardia.



“Si possono adottare diversi modi e linguaggi per rispondere alle urgenze che ci vengono poste dai cambiamenti climatici: la musica, come altre forme d’arte, può aiutarci a comunicare e a esprimere la necessità di affrontarle subito, senza ormai inaccettabili rinvii, creando occasioni concrete per intraprendere collettivamente azioni di contrasto" commenta Elena Jachia, Direttrice Area Ambiente di Fondazione Cariplo.