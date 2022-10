Situazione epidemiologica (12/10/2022) da Regione Piemonte

Vaccinazioni



5.271 oggi (a 20 la prima dose, a 22 la seconda, a 204 la terza, a 4.908 la quarta, a 117 la quinta).



Dall'inizio della campagna inoculate 10.388.513 dosi, di cui 3.342.464 come seconde, 2.949.330 come terze, 490.548 come quarte, 374 come quinte.



Situazione epidemiologica



Positivi: 5.170 (di cui 5.086 a test antigenico)

Positivi/tamponi: 21,9%

Tamponi: 23.582 (di cui 22859 test antigenici)

Ricoveri Ordinari: 723 (+33 rispetto a ieri)

Ricoveri Terapia Intensiva: 18 (+0 rispetto a ieri)

Decessi: 1