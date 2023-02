Serata per Martin Luther King

Agosto 1963. Sessant’anni fa la marcia di Washington col celebre discorso "I have a dream" del pastore Martin Luther King. Non un momento qualunque ma un crocevia per la Storia, dal quale qualsiasi lotta per l’uguaglianza e i diritti civili negati non potrà più prescindere. A questo gigante dell’era contemporanea, venerdì 10 febbraio 2023 (ore 20.30) la chiesa metodista di Intra dedica una serata che s’annuncia densa di emozioni e di spunti di riflessione.



Ad avvicinare la figura di Martin Luther King sarà il reading del professor Paolo Naso. Ad accompagnarlo due validissimi musicisti: Alberto Annarilli (piano e voce) e la cantante Elisa Biason, già volontaria a Lampedusa nel progetto a sostegno dei migranti realizzato dalla federazione delle chiese evangeliche.



Attento studioso dei fenomeni religiosi nordamericani, Paolo Naso è docente di Scienza politica alla Sapienza Università di Roma, dove coordina anche il Master in Religioni e mediazione culturale. E’ stato inoltre tra i promotori dei “corridoi umanitari”, mentre per il Ministero dell’Interno ha Coordinato il consiglio per le relazioni con l’Islam.



Quello di venerdì 10 febbraio 2023 è il primo di una serie di incontri culturali che la chiesa evangelica metodista di Intra promuove insieme all'IEEMI (Istituto Ecclesiastico Evangelico Metodista Intra), tutti in programma nel tempio in Corso Mameli, 19.



L’iniziativa, ad ingresso gratuito, ha il valore aggiunto di aprire le porte della chiesa evangelica alla città.