Distretto dei laghi conferma sua importanza strategica nel settore turistico a livello regionale

“La conferma di un territorio d’eccellenza, il Vco, che grazie alle sue bellezze paesaggistiche e non solo e grazie alla capacità di accoglienza degli operatori del settore turistico, è stato capace di superare il picco dell’emergenza pandemica ed è in continuo miglioramento.



La conferma, anche, dell’importanza strategica del Distretto dei laghi, che proprio di recente ha visto la Regione aumentare le sue quote in maniera consistente”.



Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, a margine della presentazione ufficiale dei dati 2022 relativi al comparto turistico.



Al secondo posto dei movimenti turistici in Piemonte c’è proprio il Distretto Turistico dei Laghi che ha totalizzato oltre 1 milione e 250 mila arrivi e più di 4 milioni e 300 mila presenze, registrando un incremento sia rispetto al 2021 che in confronto al 2019(+11,5% di arrivi e +14,6% di presenze).



“Ora mi auguro - sottolinea Preioni - che anche altri soggetti pubblici e privati immettano capitali nel Distretto per renderlo sempre più economicamente forte e attrezzato per sostenere le sfide future”