Tones Teatro Natura 2023

Ad anticipare la stagione è Ri-GenerAzioni, il nuovo calendario di laboratori e attività pensato per le scuole del territorio.



Il futuro del Pianeta e i grandi conflitti del presente. La valorizzazione della creatività giovanile e del territorio e gli appuntamenti con grandi artisti nazionali e internazionali. Tones Teatro Natura si accinge ad inaugurare la propria stagione all'interno del meraviglioso spazio naturale ricavato nell'ex Cava di Oira (Crevoladossola, VB), con una serie di imperdibili appuntamenti in calendario dal 10 giugno al 3 settembre, organizzati da Fondazione Tones on the Stones.



Ri-GenerAzioni

Lo sguardo della Fondazione quest'anno si rivolge con una rafforzata sensibilità alle nuove generazioni, grazie a Ri-GenerAzioni, un innovativo progetto educational al via il 12 aprile e realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo. Tones Teatro Natura ospiterà nella nuova area workshop coinvolgenti attività pensate per oltre 700 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Verbano-Cusio-Ossola.



“Siamo davvero felici ed entusiasti che il nostro nuovo progetto abbia avuto un riscontro numerico così importante. – dichiara il Direttore Artistico della Fondazione Tones on the Stones, Maddalena Calderoni – Tones Teatro Natura vuole essere uno spazio capace di offrire contenuti arricchenti e visioni coraggiose per lo sviluppo delle nuove generazioni del territorio. Un luogo aperto e che offra opportunità di espressione per una rivoluzione culturale e sociale, soprattutto rispetto ai temi ambientali.”



Dai workshop per scoprire la biodiversità locale agli approfondimenti creativi sulla pratica del riuso, dal teatro sociale per la consapevolezza ai laboratori sull’economia circolare e sui valori dell’Agenda 2030 fino alle pratiche outdoor per il benessere psicofisico e agli eventi aggregativi per studenti e famiglie. Un calendario fittissimo, tra aprile e maggio, porterà studenti ed insegnanti di 13 scuole e 37 classi a confrontarsi all'interno di un luogo speciale, nel cuore delle montagne della Val d'Ossola, grazie alla rete del progetto orientativo provinciale “Ricomincio da me”.

Il calendario 2023 di Tones Teatro Natura Dal 10 giugno al 3 settembre, torna poi la “classica” programmazione di Tones Teatro Natura, il meraviglioso teatro di pietra nel cuore della Val d'Ossola, nato nel 2021 dalla volontà della Fondazione Tones on the Stones di trasformare l’omonimo festival di creazione contemporanea a carattere immersivo in uno spazio progettuale e performativo stabile in grado di ospitare una vera e propria stagione multidisciplinare.



La terza stagione presenta un programma denso e articolato fra teatro, danza e musica, accogliendo anche quest’anno, dal 20 al 23 luglio, il festival internazionale giunto alla decima edizione Nextones, curato e coprodotto con Threes Productions e dedicato alla più radicale sperimentazione nel campo dell'arte audiovisiva e della musica elettronica; a chiudere il calendario 2023 sarà come di consueto Campo Base, il festival che esplora i temi del rapporto tra uomo e natura, della cultura della montagna e dell'outdoor, la cui terza edizione è in programma dall'1 al 3 settembre.



A segnare un passaggio di testimone tra Ri-GenerAzioni e il corpo centrale della stagione di Tones Teatro Natura, proprio in chiusura del ricco programma di attività per i più giovani, sabato 10 giugno andrà in scena la prima assoluta di Siamo tutti in pericolo, uno spettacolo firmato dal celebre regista, drammaturgo e documentarista Gabriele Vacis che prende il titolo dall’ultima intervista rilasciata, poco prima della morte, da Pier Paolo Pasolini a Furio Colombo.



Al centro dello spettacolo – interpretato dalla compagnia teatrale Potenziali Evocati Multimediali con il coinvolgimento di cento giovani della provincia del Verbano Cusio Ossola fra artisti, cantanti e startupper – i progetti e le speranze della generazione Z, nel tempo della pandemia, della guerra e, soprattutto, dell’emergenza climatica.



I giovani talenti del territorio saranno protagonisti anche del secondo appuntamento, in programma domenica 11 giugno, Broadway...Let’s musical, un concerto eseguito dall’Orchestra dei Giovani Musicisti Ossolani che ripercorre i temi dei più amati musical.



La tragedia della guerra irrompe a Tones Teatro Natura sabato 24 giugno con Bunker Kiev, un progetto speciale di Teatro della Toscana scritto e ideato da Stefano Massini, unico autore italiano nella storia ad aver vinto un Tony Award, il “premio Oscar” del teatro americano. Con questo spettacolo, interpretato da Lorenzo Antolini e dall’attrice ucraina Anna Donchenko, lo scrittore fiorentino porta lo spettatore dritto nella grande ferita che dilania il cuore dell’Europa, tra le macerie e le tenebre, dove anche il silenzio dei pensieri è rotto dal rumore delle esplosioni. Grazie alle testimonianze vere, riferite non solo negli articoli di giornale o nei video, ma anche nei messaggi social e blog di chi sta vivendo l’esperienza dei bunker, Massini ha tratto una drammaturgia potente e spietata, un’opera paradigmatica e semplicissima, capace di far rivivere alle persone l’esperienza di simili rifugi, concentrati di umanità e di dolore. Un puzzle di esistenze rotte, incrinate, messe a rischio da una follia militare che costringe a rinunciare alla luce del sole, rifugiandosi sottoterra come animali in letargo.



Sabato 1 luglio invece appuntamento con Ossola in jazz, una maratona di sei ore in cui si avvicenderanno sul palco gli esponenti di tre generazioni di musicisti jazz ossolani con alcuni ospiti d’onore fra cui il trombettista di fama internazionale Fabrizio Bosso, la cantante dei Dirotta su Cuba Simona Bencini e la direzione di Ramberto Ciammarughi.



Sabato 8 luglio sarà la volta di Strabordante. Viaggio in nove tappe nell’Inferno di Dante, un viaggio musicale tra jazz, rock e noise che rilegge l’immaginario dantesco in chiave contemporanea: uno spettacolo multimediale costruito sulle visioni dell’artista Francesco Lopergolo, le musiche di XY Quartet e la performance di una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano dell’ultimo decennio, John De Leo.



Sabato 15 luglio poi in programma A night at the Opera, un nuovo straordinario show con la regia di Alessandra Premoli e le scenografie immersive firmate da Stefano Di Buduo (già autore delle videoproiezioni spettacolari di Aida e No Gravity Show), che conquisterà il pubblico più affezionato (e non solo) del festival Tones on the Stones, che per ben 15 edizioni ha presentato le più affascinanti produzioni di opera contemporanea, parte fondante della propria identità.



Tones Teatro Natura si trasforma in un vero e proprio portale verso altri mondi dal 20 al 23 luglio con la decima edizione di Nextones, festival internazionale di musica, arti audiovisive e ricerca, (curato da Threes Productions in coproduzione con Fondazione Tones on the Stones).

Fra performance site specific, live audio video e dj set, una programmazione fra le più eleganti in ambito internazionale che verrà svelata nelle prossime settimane. Nel frattempo però Nextones ha annunciato i primi progetti e artisti in programma, a partire da uno dei grandi maestri dell’elettronica mondiale, un pioniere dell’avanguardia tecnologica: Richie Hawtin, definito dal New York Times “una delle forze intellettuali del mondo dell’elettronica”, un artista celebrato anche da alcuni dei più prestigiosi luoghi della cultura internazionale come il Guggenheim di New York o il Grand Palais di Parigi, dove nel 2011 ha collaborato con un nome del calibro di Anish Kapoor. Nelle intersezioni fra performance, musica, video e fotografia si muove Najaaraq Vestbirk meglio nota come Courtesy, artista e dj danese che vive fra Copenaghen e Berlino e si esibisce in spazi e festival illustri come il Berghain o il Sonar, mentre a chiudere il quadro delle anticipazioni di Nextones 2023 sono il dj e producer torinese Stenny che esplora i territori della techno, dell’IDM e della Bass Music e il cui album d’esordio è stato descritto da Pitchfork come “una testimonianza impressionante di introspezione e personalità”; e, dalla Polonia, VTSS, al secolo Martyna Maja, considerata da molti uno dei nomi più promettenti per il futuro della techno.



Terminato Nextones, Tones Teatro Natura ospita venerdì 28 luglio il concerto della CM Orchestra, formazione che torna dopo lo straordinario concerto di inaugurazione 2022, quest’anno con la partecipazione di Mario Biondi nelle vesti di ospite d’onore, mentre dal 3 al 6 agosto si rinnova l’appuntamento con Awareness Campus, il seminario di natura pratica centrato sulla cura e il benessere delle persone tenuto da Gabriele Vacis.



La stagione 2023 si chiude con la terza edizione del festival dedicato alla cultura della montagna Campo Base che si svolgerà quest’anno dall'1 al 3 settembre e il cui programma verrà annunciato nelle prossime settimane.



I ringraziamenti di Fondazione Tones on the Stones

Un ringraziamento speciale va a tutti i partner di Tones Teatro Natura e della Stagione 2023 che hanno affiancato e continuano ad affiancare la Fondazione Tones on the Stones per la realizzazione degli spazi di Tones Teatro Natura e degli eventi che ospita. Un ruolo fondamentale è quello delle Istituzioni e delle Fondazioni che da sempre sono a fianco della Fondazione Tones on the Stones, sostenendo le attività artistiche del teatro: Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Comuni di Crevoladossola, Masera, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto iemonte, Parco Nazionale Val Grande, Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Comunitaria del VCO e Fondazione CRT. Tones Teatro Natura è da sempre anche un luogo in cui imprenditoria e cultura si incontrano per rendere questo progetto sempre più bello e accessibile. In particolare, si rinnova la partnership con Holcim e Aedes – che, unendo le forze, hanno permesso proprio in questi giorni di completare la riqualificazione della strada di accesso al Teatro grazie alle proprie maestranze e alla fornitura di un cemento a ridotte emissioni di CO2, per garantire al pubblico un’esperienza teatrale senza barriere – così come con CM Srl Multimedia Entertainment Engineering Design e tutti i suoi partner, Prysmian Group, DotForce, BLS ed Epson, collaboratori imprescindibili anche per la stagione 2023. L’impegno per la natura e la montagna ha portato nuove realtà ad abbracciare il progetto di Tones Teatro Natura, tra cui Ricola, che delizierà il pubblico della stagione 2023 con i propri prodotti. Un ultimo ringraziamento va anche ad Assograniti VCO e ai suoi associati che hanno generosamente aderito alla corporate membership della Fondazione Tones on the Stones e che, con Art Bonus, sostengono la stagione artistica del Teatro.



