Lavori agli alloggi di via Restellini

Sono partiti in questi giorni i lavori, promossi dall’Amministrazione Comunale di Verbania, per l'efficientamento energetico e la riqualificazione di ventiquattro alloggi di edilizia sovvenzionata in via Restellini.L’intervento è stato possibile grazie alle risorse europee legate al PNRR, dedicate nello specifico alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Ricordiamo che sul centinaio di candidature ammesse a livello regionale il progetto del Comune di Verbania era arrivato nono.“L’intervento dal significativo importo di un 1 milione e 200 mila euro prosegue – affermano il sindaco Silvia Marchionini e l’assessore alle politiche sociali Marinella Franzetti – l’impegno e la positiva politica dell’Amministrazione Comunale nell’investire sull’edilizia residenziale pubblica. Un ringraziamento va al personale dei nostri uffici comunali per l’impegno, la professionalità e la passione dimostrata e che, con tutti gli altri investimenti ricevuti dai fondi PNRR, dimostra la capacità di costruire progetti della macchina comunale”."I lavori – conclude l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Allevi - vedranno, in sintesi, interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli alloggi di via Restellini, ovvero il rifacimento e la coibentazione del tetto, la sostituzione dei serramenti e la realizzazione di un cappotto di isolamento perimetrale”.Amministrazione Comunale Verbania