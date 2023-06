Lavori ai torrenti: richiesta alla Regione

Nei giorni scorsi il sindaco di Verbania Silvia Marchionni ha scritto alla regione Piemonte, al presidente Circio, all’assessore all’ambiente Gabusi e ai competenti uffici regionali di conoscere i prossimi programmi di intervento previsti, e gli stanziamenti relativi, destinati al ripristino delle condizioni ottimali per la sicurezza sui torrenti San Giovanni e San Bernardino.



Ricordando che la competenza è regionale, la richiesta è stata avanzata perché è evidente e riscontrata la presenza di materiale arboreo e vegetale che potrebbe ostacolare il libero deflusso delle acque ostruendo attraversamenti e manufatti, originando possibili situazioni generalizzate di criticità e condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.



Ovviamente il Comune di Verbania, come sempre fatto, si rende disponibile a partecipare attivamente con l’impiego del volontariato di protezione civile e/o nell’ambito di progetti sociali, o in altre modalità da concordare.

Una richiesta, una istanza quella mossa dal Comune di Verbania che riveste un carattere di urgenza, vista la situazione degli alvei e la necessità di interventi di prevenzione.



Amministrazione Comunale Verbania