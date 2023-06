Teatro in Ape

DAL 14 AL 30 LUGLIO 2023 IL TEATRO ITINERANTE DI PROGETTO RESCUE! PORTA CONCERTI, SPETTACOLI E LABORATORI TEATRALI NEI COMUNI E NELLE FRAZIONI DI STRESA E VERBANIA IL TEATRO NEI PAESI, giunto alla sua terza edizione, avvicina le piccole comunità alla pratica artistica e allo spettacolo dal vivo. Cuore pulsante dell’iniziativa è un Ape Piaggio 50 trasformata in un teatro dagli artisti di Progetto RESCUE!



L’associazione Progetto RESCUE! è attiva nelle arti performative (musica/canto, teatro, performance e danza). Tratta temi di rilevanza sociale con un approccio transdisciplinare e inclusivo. L’associazione, con sede a Torino, è ora attiva anche nel V.C.O. Opera attraverso le discipline artistiche per favorire il dialogo interculturale, l'empowerment individuale, l'emancipazione delle persone italiane e straniere, offrendo uno spazio di crescita collettiva attraverso progetti condivisi. Sul sito troverete in autunno le loro attività previste nel V.C.O www.progettorescue.com



Con IL TEATRO NEI PAESI l’Associazione promuove il decentramento dell’arte e della sua fruizione, riporta attenzione al microturismo e alla conoscenza del territorio da parte dei suoi abitanti ed invita a una dimensione empatica e collettiva sempre più necessaria nella società contemporanea.



“Sono davvero felice di dare il via a questa 3° edizione che farà tappa in 10 piccoli paesi! Quest’anno abbiamo scelto come titolo: Torneranno da un momento all’altro, verso di una poesia di Nicanor Parra antipoeta ed eco-poeta Cileno del XX secolo. La poesia ha un tono di nostalgica speranza: racconta di una nazione che ha smarrito i suoi uccelli, farfalle ed insetti e con loro il rapporto intimo dell’umano con il non-umano (vegetali, animali, pietre e acque...etc). Nella cornice dei piccoli paesi arrampicati sulle montagne e affacciati sui suoi splendidi laghi, noi uniamo a questo senso di smarrimento una spinta che ci invita a lavorare per il ritorno di una comunità, capace di salvaguardare il medio ambiente e la matrice creativa, politica e visionaria dell’arte, con la consapevolezza che tutto ciò che di prezioso se n’è andato tornerà… da un momento all’altro.”



Camilla Sandri Bellezza- direttrice artistica dell’iniziativa Il Teatro nei Paesi si sviluppa in una serie di incontri con attività gratuite e adatte ad ogni età nelle frazioni dei Comuni di Stresa e Verbania dal 14 al 30 luglio: teatro, musica, parate laboratori teatrali, camminate in natura e incontri/interviste con gli abitanti dei piccoli paesi.



Il Teatro farà tappa a SOMERARO | MAGOGNINO | LEVO | BRISINO | BIGANZOLO | SANT’ANNA | PALLANZA | CAVANDONE | FONDOTOCE | VERBANIA



Tutti gli eventi sono gratuiti realizzati con il sostegno e il patrocinio dei Comuni di Verbania e Stresa e con i contributi di Life is Live, un progetto di Cooperativa Smart It con Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico. Grazie al sostegno costante dei comuni e alla vincita dei bandi di Fondazione Cariplo quest’anno il progetto amplia la troupe organizzativa e il numero di artisti coinvolti: sarà con noi il musicista e compositore cileno Martin Cottet e alcuni membri del collettivo IL MENU DELLA POESIA che si occupa di portare teatro e poesia in un formato che coinvolge il pubblico in maniera diretta. Inoltre il programma si arricchisce di una sezione dedicata alla raccolta di interviste e testimonianze agli abitanti delle piccole comunità a cui chiederemo di raccontare la loro esperienza di vita nei piccoli paesi. Chiunque fosse interessato a lasciare la sua testimonianza può scrivere a ilteatroneipaesi@gmail.com.



Per rimarcare la dimensione inclusiva del progetto abbiamo previsto laboratori di musica dal Latino America: CANTA CON NOI - CHIAMATA PER CORO! Obiettivo dell'incontro sarà imparare alcune canzoni da cantare in coro nei concerti del Tour IL TEATRO NEI PAESI! Non sono necessarie capacità specifiche nel canto, esperienza aperta a tutte le età. Tra gli eventi cardine delle scorse edizioni rimangono: il laboratorio di teatro con parata per il paese e gli incontri con i paesani e con chi custodisce la memoria storica dei luoghi. Siamo felici di riconfermare la collaborazione con Il Circolo di Legambiente Il Brutto Anatroccolo di Baveno che ci accompagnerà nelle camminate cantate dal titolo “Camminando Canto” per i sentieri e le mulattiere tra Someraro e Campino e nella riserva naturale del Fondo Toce.



IL TEATRO NEI PAESI è appositamente ideato per incontrare il pubblico popolare e vario che abita i paesi e dare una ricca offerta culturale a bambini, adulti, anziani delle più diverse estrazioni sociali. Gli spettacoli proposti raccontano di viaggi, poesia, territorio e offrono la possibilità di riflettere sull’oggi e di trascorrere serate piacevoli e leggere.



Gli spettacoli itineranti de IL TEATRO NEI PAESI 2023 sono: Teatro: Parole al suolo / Il Menu della Poesia Da dove viene tutta l'acqua del lago? e quando è arrivata? fantasie, miti, leggende, mostri e poeti ci aiuteranno a rispondere a queste e ad altre domande. Guidati dalla lingua, dai

dialetti e dalle immagini, un viaggio tra musica e parole in un gioco interattivo in cui il pubblico sceglie cosa “gustare” e crea letteralmente lo spettacolo insieme agli artisti.



con Mauro Bernardi, Camilla Sandri Bellezza, Ilaria Longo e Vicente Cabrera



Musica: Tutto era oscurità /Concerto di musica latinoamericana



Il concerto propone un viaggio per i paesaggi sonori del Latino America dove la cosmogonia si fonde alla vita, tra musica, danza, poesia e racconti.

Con Vicente Cabrera, Martin Cottet e Camilla Sandri Bellezza



Ogni sera prima e dopo gli spettacoli ci sarà l’occasione di dialogare con gli artisti e scoprire da vicino l’APE TEATRO di Progetto RESCUE!





A seguire il programma completo degli appuntamenti:

Venerdì 7 luglio, Someraro di Stresa, via fonte Pilino 4

H 17-20 CANTA CON NOI! CHIAMATA PER CORO! laboratorio di canti dal Latino America a

offerta libera; chi parteciperà potrà essere parte del coro durante i concerti del tour Tutto era

oscurità. Iscrizioni: ilteatroneipaesi@gmail.com

Venerdì 14 luglio, Someraro, Ex Asilo Infantile

H 17-18 LABORATORIO DI TEATRO E PARATA

h 18-19 IL TEATRO NEI PAESI INCONTRA…

H 21.30 TUTTO ERA OSCURITÀ Musica dal Latino America

Sabato 15 luglio, Magognino, Asilo Infantile

h 17-18 IL TEATRO NEI PAESI INCONTRA…

H 21 PAROLE AL SUOLO - IL MENU DELLA POESIA Teatro

Domenica 16 luglio, Levo, Chiesa Maria Vergine Assunta

H 10-12 CAMMINANDO CANTO con pranzo al sacco (ritrovo a Someraro - chiesa

S.Bernardo)

H 17-18 LABORATORIO DI TEATRO E PARATA

H 21 PAROLE AL SUOLO - IL MENU DELLA POESIA Teatro

Lunedì 17 luglio, Brisino, Pro Loco

h 17-18 LABORATORIO DI TEATRO E PARATA

H 21 TUTTO ERA OSCURITÀ Musica dal Latino America

Venerdì 21 luglio, FESTA CON LOCATION A SORPRESA!

H 18-21 FESTA! IL TEATRO NEI PAESI SI RACCONTA + ARTISTI INVITATI

Sabato 22 luglio, Biganzolo, Via Alla Pastura

H 17-18 LABORATORIO DI TEATRO E PARATA

H 21 PAROLE AL SUOLO - IL MENU DELLA POESIA Teatro

Domenica 23 luglio, Sant’Anna, Piazza delle Città Gemellate

H 17-18 LABORATORIO DI TEATRO E PARATA

H 21 PAROLE AL SUOLO - IL MENU DELLA POESIA Teatro

Martedi 25 luglio, Verbania, Biblioteca Civica

H 17-20 CANTA CON NOI! CHIAMATA PER CORO! laboratorio di canti dal Latino America a

offerta libera; chi parteciperà potrà essere parte del coro durante i concerti del tour Tutto

era oscurità. Iscrizioni www.bibliotechevco.it

Mercoledì 26 luglio, Pallanza, Piazza Garibaldi

H 17-18 LABORATORIO DI TEATRO E PARATA

H 21 PAROLE AL SUOLO - IL MENU DELLA POESIA Teatro

Giovedì 27 luglio, Cavandone, Piazza Cusura

H 17-18 LABORATORIO DI TEATRO E PARATA

H 21 TUTTO ERA OSCURITÀ Musica dal Latino America

Venerdì 28 luglio, Fondotoce, Piazza Adua

H 17-18 LABORATORIO DI TEATRO E PARATA

H 21 TUTTO ERA OSCURITÀ Musica dal Latino America

Sabato 29 luglio, Verbania, Villa Maioni Via Vittorio Veneto 138

H 16-17 RACCOLTA VIDEO-INTERVISTE - per il documentario dedicato alla vita nei

piccoli paesi

H 18 PAROLE AL SUOLO - IL MENU DELLA POESIA Teatro

Domenica 30 luglio, Fondotoce, ingresso Riserva naturale del Fondo Toce

H 10-12 CAMMINANDO CANTO



PARTECIPA AL PROGETTO!

SI CERCANO VOLONTARI nelle serate di spettacolo!

A breve verranno aperte le adesioni dei volontari che potranno aiutare a realizzare, a

seconda delle loro capacità e interessi e guidati dalla nostra equipe, i momenti salienti

delle giornate: la parata, i laboratori, gli spettacoli.

SOSTIENI LE AZIONI DE IL TEATRO NEI PAESI 2023!

Ogni aiuto è ben accetto: condividi l’iniziativa o sostienila attraverso una donazione!

DONAZIONE LIBERA tramite:

Bonifico Bancario

Associazione Culturale Progetto RESCUE! APS - IT98P0501801000000017059882

Causale: “ Donazione liberale a supporto del progetto IL TEATRO NEI PAESI 2023”

App Satispay: https://shorturl.at/DFUX9

Ogni singolo gesto è indispensabile per dare avvio a una strepitosa danza!

Per informazioni e iscrizioni:

Scrivete a ilteatroneipaesi@gmail.com

Per rimanere aggiornati sulle novità: seguite @ilteatroneipaesi su Instagram e sul sito

www.progettorescue.com

