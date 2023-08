Immovilli su piazza Fratelli Bandiera

“Il consiglio comunale di lunedì scorso ha dimostrato ancora una volta che avevamo ragione ad essere contrari al progetto di realizzazione dei parcheggi sotterranei di piazza Fratelli Bandiera a Intra che non faranno guadagnare un posto in più dei 250 oggi utilizzati gratuitamente. È stato proprio il sindaco ad evidenziare come il progetto non sia stato nemmeno valutato da un partner privato.



Ed è ancora il sindaco che ha ricordato come i costi per completare il sito siano lievitati da 5 milioni a 9.6. Il sindaco e la sua maggioranza (?!) ci accusano di essere già in campagna elettorale, ma non è così. Siamo portavoce dei cittadini, abbiamo chiesto che si utilizzino i posteggi provvisori di via Vittorio Veneto perché il parcheggio di via Crocetta è stato bloccato e rimandato, forse proprio per le aspre polemiche dei cittadini?



Abbiamo chiesto di utilizzare i 600 mila euro per il campo di calcio di Suna per costruire tribune ed ampliare gli spogliatoi, abbiamo chiesto che dopo la revisione del Prg si proceda spediti per il parcheggio di Possaccio: attendiamo da mesi dall'Ufficio urbanistica un piano di fattibilità. Siamo stati tra i primi a comprende le potenzialità delle risorse del Pnrr, abbiamo visto che dopo le nostre osservazioni sono arrivati soldi sul dissesto idrogeologico, abbiamo sempre chiesto più risorse per le scuole, per gli immobili comunali, vedi il dormitorio di corso Cairoli. L’illuminazione di corso Italia, attesa da anni! Ci hanno messo un po’ a capire che amministrare la città lo si può fare anche ascoltando la Lega, meglio tardi che mai...”.



Comunicato stampa del capogruppo Lega Salvini Verbania in consiglio comunale, Michael Immovilli, e della sezione cittadina