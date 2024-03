Immovilli e l'allargamento del Parco Val Grande

Sono stato all'ultima riunione del quartiere ovest svolta a Cavandone, era presente il Presidente del Parco Nazionale della Valgrande, Luigi Spadone, che con me ha costituito il comitato Pro Lombardia per il referendum poi svolto anche a Verbania, grazie anche a questa azione politica Torino con il governo della Regione ha poi riconosciuto i canoni idrici del nostro territorio, risorse che hanno da prima salvato la Provincia e per quest'anno permesso nuovi investimenti.



L'incontro è stato molto utile ed interessante perché ha fatto emergere tutta una serie di problematiche che interesseranno la cittadinanza di Verbania, in particolare quella popolazione e mi riferisco in primis alla zona del Monterosso e Cavandone, che, dovranno fare i conti con le normative ed la burocrazia legata appunto al Parco Nazionale della Valgrande.



I cittadini dovranno seguirne le proprie leggi interne. A questo proposito ho in programma, una volta diventato Sindaco l'istituzione di una specifica delega alle politiche del Parco Valgrande, avverrà che, un assessore lavorerà in sinergia con cittadinanza e Parco Valgrande per lo sviluppo dei temi per costruire insieme progetti utili a Verbania, un percorso tutto da costruire, nelle prossime riorganizzazioni dalla "macchina comunale" del Comune di Verbania verrà costruito un apposito settore amministrativo con il compito di gestire tutte le possibili competenze per mettere il cittadino nelle migliori condizioni per avere le risposte e soluzioni alle proprie esigenze.



Penso allo sviluppo del dipartimento dell'urbanistica dove troverà la naturale collocazione questa iniziativa amministrativa che metteremo in campo. L'incontro con la cittadinanza è stato utile per prendere appunti, ci tengo a ricordare che tra gli investimenti utili a Cavandone faremo la nuova piazza del paese, ed investiremo molto sulla manutenzione dei sentieri, oggi frequentati da tante persone. Tra le nostre priorità è investire sulle periferie per unire tutta la città, con l'obiettivo di promuovere l'equità territoriale, tradotto, una nuova Verbania che possa svilupparsi in tutte le sue zone, dandogli così un anima. La nostra azione vuole stringere un patto di riunificazione, la nostra azione amministrativa dovrà essere un simbolo di aggregazione ed unità.