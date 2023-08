Stresa Festival 2023 - Alla Napoletana

Dopo il successo dello scorso anno nei panni dell’Evangelista nella Passione secondo Matteo di Bach, Vincenzo Capezzuto torna al Festival, portando con sé l’essenza della tradizione napoletana. Con una voce unica nel suo genere, che sfugge a ogni classificazione per la sua straordinaria timbrica, estensione e spiccata versatilità nell’interpretare generi musicali diversi, Capezzuto dà vita a un concerto che unisce la musica vocale del primo barocco alle melodie popolari napoletane.



Insieme all’Arpeggiata, un ensemble pluripremiato che ha riscoperto le radici del blues dell’epoca, riprendendo le musiche che animavano le strade, i luoghi popolari e i festeggiamenti dell’antica Napoli, Capezzuto ci trasporterà nel XVII secolo, quando la città era considerata la capitale della musica, nonché il luogo d’origine dell’opera e della commedia dell’arte. È da quei rispettati conservatori napoletani che emersero grandi musicisti, compositori di spicco e celebri castrati.



L'ensemble l'Arpeggiata, fondato nel 2000 da Christina Pluhar, una delle musiciste più innovative nel panorama della musica antica, è composto da straordinari musicisti specializzati nell'esecuzione della musica del XVII secolo. Grazie alle loro collaborazioni con solisti provenienti da diverse tradizioni musicali, l'Arpeggiata ha ottenuto consensi unanimi di pubblico e critica in tutto il mondo, offrendo performance non convenzionali ed emozionanti.



