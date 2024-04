Baveno eventi e manifestazioni dal 12 al 28 aprile

APERTURE SERALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI BAVENO

Dal 5 aprile al 27 settembre, tutti i venerdì dalle ore 20 alle ore 21.30

Suggestiva visita in orario serale dello splendido complesso monumentale, con l'apertura straordinaria della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso e del Battistero di S. Giovanni.

Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura della Parrocchia di Baveno.



CONFERENZA LAV "LO SFRUTTAMENTO CRIMINALE DI ANIMALI: LA ZOOMAFIA"

Venerdì 12 aprile 2024, ore 18.30

Centro Culturale Nostr@domus

Un’analisi criminologica delle forme di maltrattamento organizzato di animali, quali: combattimenti, competizioni clandestine, bracconaggio organizzato, traffico di animali esotici, traffico di cuccioli...verranno analizzate le forme, le dinamiche e il business di questi crimini e il coinvolgimento della criminalità organizzata.

Relatore: Ciro Troiano, esperto nel settore della criminologia e psicopatologia forense, autore di numerosi saggi e articoli, legato a numerose operazioni di polizia in difesa degli animali e della fauna.

Al termine verrà offerto un vegaperitivo.

Per informazioni:

379 1602611 - lav.verbano-cusio-ossola@lav.it

Ingresso: offerta libera.

Organizzazione a cura di LAV - VCO con il patrocinio di Città di Baveno.



CONCERTO DEL CORO POLIFONICO FEMMINILE "LA PIANA"

Domenica, 21 aprile 2024, ore 15.00

Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso



Da Pacem – canti e letture nel tempo della santa Pasqua

Direttore Oliviero Pari - Voce recitante Laura Cristofari



Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura del Coro polifonico femminile La Piana di Verbania con il patrocinio di Città di Baveno.



OLEG MANDIĆ: L'ULTIMO BAMBINO DI AUSCHWITZ

La testimonianza dell'ultimo bambino sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau

Palestra dell'Istituto Fogazzaro-Rebora

Piazzale U. Giordano



Martedì 23 aprile 2024, ore 21.00

Incontro con la Cittadinanza

Mercoledì 24 aprile 2024, ore 11.00

Incontro con i ragazzi delle Scuole



Oleg Mandic in dialogo con il Sindaco Alessandro Monti - Modera il Direttore di Eco Risveglio Tiziana Amodei.



Ingresso libero e gratuito.

Organizzazione a cura di Città di Baveno in collaborazione con l’Associazione nazionale Partigiani d’Italia sezione Vergante.



NATI PER LEGGERE: LETTURE AD ALTA VOCE IN LINGUA

Sabato 27 aprile 2024, ore 11.00

Biblioteca Civica di Baveno



Letture ad alta voce in italiano e inglese per bambini e bambine di età consigliata tra i 3 e i 6 anni presso la Biblioteca Civica di Baveno.

Ingresso libero e gratuito.



Per informazioni: Sistema Bibliotecario del VCO - Progetto Nati per Leggere

tel: 0323.401510 email: natiperleggere@bibliotechevco.it www.bibliotechevco.it

Organizzazione a cura di Nati per Leggere VCO in collaborazione con il Comune di Baveno.



RASSEGNA TEATRALE "BIS! 2 LAGHI 2 PALCHI"

VIVALDI IN PARADISO

Sabato 27 aprile 2024, ore 21.00

Centro Culturale Nostr@domus



Scritto e diretto da Giovanni Mongiano con BA-ROCK Ensemble: Anna Antonia Mastino, Claudio

Bianzino, Elena Anzola, Riccardo Giusti, Vittorio Gallione, Matteo Sarasso. Produzione Teatro Lieve.

Un omaggio al grande musicista veneziano.

Un concerto che è anche uno spettacolo teatrale. Nella pièce musica e teatro vanno a braccetto per raccontare il personaggio e la vita del “Prete rosso”.

Biglietti: intero € 10,00 - ridotto, residenti Baveno e under 12 € 5,00

Per info e prenotazioni:

info@bavenoturismo.it - tel 0323 924632 - www.bavenoturismo.it

lafinestrasullago@libero.it - tel 328 4732653 - www.lafinestrasullago.it

Piemonte dal Vivo: BIS! 2 laghi 2 palchi

Realizzata da La Finestra sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.



SOGNO ZAMBIA : ZAMBIA ON THE ROAD

Sabato 27 aprile 2024, ore 11.00

Oratorio di Oltrefiume



Incontro con Padre Kizito Sesana.

A seguire: spettacolo di tamburi e danze acrobatiche africane.

Aperitivo e pranzo insieme: piatto unico: riso pilaf e pollo al curry, dolce, acqua € 15,00

Prenotazioni entro il 24/04/2024

c/o Oratorio di Oltrefiume -

Ufficio turismo: info@bavenoturismo.it - wa 345 7936361

Organizzazione a cura di Città di Baveno - Parrocchie unite di Baveno - Comitato festeggiamenti di Oltrefiume, in collaborazione con Ristorante Vista.



LAGO MAGGIORE HALF MARATHON

Domenica 28 aprile 2024

XVI edizione della “Lago Maggiore Half Marathon”, con partenza da Stresa, transito da Baveno e arrivo a Verbania Pallanza.

PROGRAMMA:

7.00-8.30, distribuzione pettorali Mezza Maratona/21k presso il LMHM Village di Stresa;

8.00-9.45, distribuzione pettorali 10km/10k a Fondotoce;

9.00, partenza Mezza Maratona da Stresa;

9.05 partenza 21k/Non competitiva da Stresa;

10.00, partenza 10km da Fondotoce;

10.05, partenza 10km/Non competitiva da Fondotoce;

10.30-12.00, premiazioni a Verbania-Pallanza.

Dalle ore 8.45 alle ore 10.15 il seguente tratto sarà chiuso al passaggio: Piazza Marconi (Stresa), SS33 – Stresa e SS33 da Baveno alla rotonda di Feriolo.

Ulteriori info, iscrizioni e viabilità: lmhm.it