"Dal treno alle vette sulle Alpi Occidentali"

Sabato 26 agosto, alle 18.00 sul Lungolago di Pallanza

(in caso di pioggia a Villa Giulia)



L’arco alpino centro occidentale è percorso da alcune tra le più straordinarie linee ferroviarie di montagna d’Europa. Viadotti arditissimi, gallerie elicoidali, cremagliere, ferrovie a scartamento ridotto, motrici pensate per superare dislivelli estremi: un imitabile campionario

di soluzioni tecniche che ancora oggi permettono agli appassionati di montagne di raggiungere in treno alcuni dei più suggestivi panorami delle nostre Alpi, tra cui non manca una citazione della “nostra” Vigezzina. Una opportunità imperdibile per realizzare escursioni

altrimenti impensabili: dalle stazioni di arrivo, spesso situate ad alta quota, si sviluppano itinerari spettacolari e adatti a tutti i camminatori. Dai ghiacciai del Monte Bianco allo Jungfrajoch, dalla valle Röya al lago di Ginevra, dalle valli di Lanzo al Ticino alle Alpi bernesi e

ai Grigioni, viaggiando (e camminando) fra Liguria, Piemonte, Lombardia, Francia e Svizzera. Un modo diverso di visitare le Alpi unendo la grandiosità di paesaggi alla storia di alcune tra le più ardite ferrovie del mondo.



Diego Vaschetto - Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università di Torino, specializzato in scienze e culture alpine, difesa del

suolo e tutela dell’ambiente, da 15 anni realizza libri escursionistici e fotografici a tema storico, tecnico-scientifico e ambientale, con

particolare attenzione alla storia delle fortificazioni di montagna e dei teatri di combattimento alpini della Prima e della Seconda

Guerra Mondiale. Ha, altresì, pubblicato sette libri a tema ferroviario che trattano della storia delle ferrovie alpine tra Francia, Italia e

Svizzera e dell’evoluzione delle ferrovie in Piemonte, Liguria e nell’Italia del Centro-Nord.





alle 19.30, per chi vuole, aperitivo / spuntino dall’ACPicchia Bar di Villa Giulia

(su prenotazione entro il giorno precedente tel. 0323 581233 o 333 6519885 ore 15-18 gg feriali





Sabato 26 agosto, alle 21.00 a Villa Giulia, Pallanza

Proiezione del film "Come vinsi la guerra" (The General)

Regia: Buster Keaton, Clyde Bruckman

Usa, 1926 - Durata: 75 minuti



1861, Georgia. Un giovane ha due amori: una locomotiva di nome "The General" e una bella ragazza. Scene grandiose di battaglia. Uno dei capolavori del cinema, una sceneggiatura di ferro e una grande cura per i particolari.