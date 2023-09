“Sport missione comune"

A sua volta la Regione Piemonte ai sensi della Legge regionale nr 23/2020 ha approvato i criteri e le modalità per il finanziamento, nell’anno 2023, di progetti per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi pubblici in Piemonte che saranno destinatari di un contributo regionale a fondo perduto concesso a seguito della sottoscrizione di singoli contratti di mutuo tra Regione Piemonte e Istituto per il Credito Sportivo, che prevedono, in sintesi, quanto suggeriamo di leggere direttamente nel sito regionale (sport@regione.piemonte.it).



Possono accedere al contributo regionale i Comuni, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata del Piemonte proprietari di impianti sportivi, ovvero il concessionario gestore dell’impianto sportivo di proprietà dei sopra indicati enti pubblici territoriali su cui viene realizzato l’intervento, in presenza di titolo concessorio idoneo di gestione di durata almeno decennale.



Sono ammessi a contributo gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, efficientamento energetico, miglioramento, completamento e messa a norma di impianti e complessi sportivi pubblici e/o strumentali all’attività sportiva, anche situati all’interno del plesso scolastico, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili a tal fine necessari e comunque di quelli aventi destinazione di impiantistica sportiva.



Il contributo a fondo perduto sarà dell’80 per cento sulla spesa ammissibile e le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 3 novembre 2023, pertanto riteniamo importante portare a conoscenza dell’iniziativa gli operatori del settore, ai fini di migliorare anche l’impiantistica sportiva del V.C.O., sapendo delle esigenze che hanno molte nostre società sportive.



Ringrazio per la diffusione che darete al presente comunicato e saluto distintamente.