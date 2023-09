Asfaltature in città

L’Amministrazione Comunale di Verbania segnala l’avvio di alcuni cantieri mobili per la manutenzione delle strade con nuove asfaltature.



"Si partirà da venerdì 9 settembre con via Muller – segnala il sindaco Silvia Marchionini – per interventi complessivi per oltre 500 mila euro. Le altre strade interessate saranno a seguire via Roncola, via per Possaccio, via San Bernardino, Corso Europa, via Guido Rossa, corso Nazioni Unite, v.le Azari, via Galileo Galilei, via 42 Martiri, via Sicilia, via alla Guardia e via Castani”.



“I lavori di manutenzione - segnala l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Allevi – oltre alla scarifica della pavimentazione e la riasfaltatura includono anche il rifacimento nei tratti interessati della segnaletica stradale orizzontale; segnaleremo anche le misure di circolazione previste, che vedono il coordinamento con il Corpo di Polizia Locale”.



Amministrazione Comunale Verbania