Lavoro per due persone dalla casa circondariale

Continua l’impegno del Comune di Verbania sul tema dell’integrazione delle persone detenute presso la casa Circondariale di Verbania. La regione Piemonte ha, infatti, approvato il progetto dell’assessorato alle Politiche Sociali che prevede un cantiere di lavoro per due persone provenienti dalla casa circondariale, grazie a un contributo di oltre 17 mila euro.



Il progetto – segnala l’assessore alle politiche sociali e vice sindaco Marinella Franzetti - prosegue quelli già avuti negli scorsi anni e vedrà le attività fare riferimento a due ambiti specifici: gli spazi e le attività presenti a Villa Olimpia e le attività di manutenzione realizzate in diretta gestione dall’ufficio tecnico comunale.



A Villa Olimpia per una gestione più accurata degli spazi comuni della Villa con particolare riguardo al Parco giochi di recente costruzione, mentre l’altro ambito vedrà l’integrazione nella squadra di manutentori del Comune che opera numerosi interventi di ordinaria amministrazione nei vari immobili di proprietà comunale e nel decoro degli spazi pubblici.



Il progetto ha l’obiettivo di concorrere all’attivazione dei beneficiari, mettendo a loro disposizione un contesto (fisico e relazionale) in cui potersi cimentarsi in vista della conclusione del loro periodo di esecuzione penale. La condanna alla reclusione di per sé se non associata con reali occasioni di messa alla prova rischia di non produrre sulle persone effetti positivi, potendosi sperimentare nell’ambito di un contesto relazionale e lavorativo.



La presenza garantita in modo continuativo del personale dell’ufficio tecnico per le attività svolte nell’ambito delle loro squadre e quello della Cooperativa sociale Il Sogno impegnato nella gestione del ristorante “Villa Olimpia”, assicurerà un monitoraggio continuo delle risorse dei Cantieri che avranno sempre dei punti di riferimento ai quali rivolgersi.



Amministrazione Comunale Verbania